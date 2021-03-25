هانى شاكر: عمر كمال حصل على عضوية نقابة الموسيقين

أكد نقيب الموسيقين هانى شاكر ان الفنان عمر كمال حصل على حصول عضوية نقابة الموسيقين بعدما كان مدرجًا قى قوائم المطربين المنتسبين داخل النقابة .

وتابع " شاكر " فى تصريحات لأحدى البرامج ان لا يوجد أزمة بشان مشاركة عمر كمال كممثل فى مسلسل بين السماء والأرض ، خاصة وان النقابة لا تمانع من ممارسته أى نشاط غنائى بعد حصوله على عضويتها ، مؤكدًا انه وعدهم بعرض اى اعمال سوف يقوم بغنائها ومراجعة الكلمات .

وعلق " كمال " على كلمات هانى شاكر قائلًا : الحمد شكرًا للاستاذ هانى شاكر " .

كان المخرج ماندو العدل كتب على صفحته على "فيس بوك": "تواصل معايا الدكتور أشرف زكي وبيقولي إن عمر كمال عنده مشكلة إنه مش نقابي وأنا كنت فاهم إنه مقيد في نقابة الموسيقيين.. هشوف ممكن أعمل إيه، لكن الغريب هو كم الزعل من الخبر إن عمر كمال يمثل، على فكرة أحمد عدوية وحسن الأسمر وحكيم مثلوا وشعبان عبد الرحيم الله يرحمه مثل مع أستاذ داوود عبد السيد ومكانش فيه مشكلة يعني، أما الناس اللي بتقولي إن أنا منفذتش وعدي وقابلت الناس في الـcasting، إحنا جالنا أكتر من ٧ آلاف شخص عايز يمثل، سامع الرقم، ٧ آلاف وأنا مش مسئول إن فيه ناس اتصلت ومكتب الـ casting مردش عليهم، ده غير إن معايا أكتر من خمس ممثلين خريجين معهد فنون مسرحية ووجوه جديدة مش خريجين المعهد وبيمثلوا لأول مرة، أنا طول عمري قد كلمتي واللي يعرفني يعرف كده كويس، ومش مطلوب مني أقدم كشف باللي اخترتهم من الـ casting عشان سيادتك متتهمنيش إني بعمل show".

يذكر أن مسلسل "بين السما والأرض" بطولة هانى سلامة ودرة ونجلاء بدر ومحمد ثروت ومحمود الليثي، وإخراج ماندو العدل.