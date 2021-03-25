أحمد كامل يتخطى النصف مليون مشاهدة بكليب ”مين في دول”

تخطى الفنان أحمد كامل النصف مليون مشاهدة بأحدث أغانيه "مين في دول" التي طرحها على طريقة الفيديو كليب بعد مرور ثلاثة أيام على طرحه عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ويحتل المركز السادس في قائمة التريند عليه.
أغنية "مين في دول" من كلمات مصطفى ناصر، ألحان إسلام شيتوس وأحمد كامل، كمان ماجد سرور.
وتقول كلمات أغنية
"مين في دول":" بسرح ساعات.. وافتح صور أيام زمان وبقول يا مين.. يصالحني ع الماضي اللي كان وكتير بقول قَلبي الحقيقي مين فـ دول وازاي أعيش وانا مش مدي لنفسي الأمان انا من زمان... فيه سر فـِ قَلبي ومدارية انا مش انا... ده حد غيري انا ماشي بيه زي اللي فاق لقى نفسه مش جوة السباق والعمر فات قدام عينيه وماعاش فيه اخدتني مني الدنيا فجأة... وغربتني ما بين وشوش وعرفت فيها الطيبين... والحزن حوّلهم وحوش وبخش فـِ قَلبي كل يوم امشي ما بين جرح وهموم كان فيه هنا إنسان جميل.. بسأل عليه ومابلقاهوش محبوس فـِ روحك.. وش تاني بيداريك ياما قولت آه.. ولا عمر حد حَس بيك الناس تقول انك تعيش فـِ الغربة خوف طب تعمل اية لو تبقى الغربة عايشة فيك طول السنين.. وانا ايد فـِ جنة وايد فـِ نار وبقول بخير... وبخبي الجد فـِ الهزار مابقاش فيه حيل وماليش صحاب غيرك يا ليل والليل طويل، ولا مرة جه بعده النهار".
وطرح أحمد كامل مؤخرًا أغنية "نشكي لمين"، وهي من كلمات وألحان خالد عصام وأحمد كامل، ميكس محمد صقر.
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