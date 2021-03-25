شاركت هاندا أرتشيل، بطلة مسلسل "أنت أطرق بابي" صوراً جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

واحتفلت هاندا ارتشيل بوصولها ل 20 مليون متابع عبر انستجرام مما أثار إعحاب متابعيها.

من الناحية الجمالية اعتمدت هاندا على عدم وضع مكياج و اعتمدت علي جمال ملامحها مما جعل إطلالتها مميزة.

وتتألق الممثلة التركية هاندا أرتشيل، في اختيار ملابسها مما يدفع المتابعين لها للتعبير عن حبهم لإطلالتها ولذلك هي تشاركهم الصور عبر تطبيق "إنستجرام".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاندا ارتشيل تحتفل بوصولها لـ 20 مليون متابع عبر انستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.