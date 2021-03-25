هند صبرى تتصدر” تويتر ” بسبب مسلسلها الشهير عايزة أتجوز

تصدرت الفنانة هند صبرى تريند موقع التغريدات العالمى " توتير " بسبب أحدى المشاهد الخاصة بالجزء الاول من مسلسلها الشهير " عايزة أتجوز " ، والذى سبق وان قدمته منذ عدة سنوات .

وقد إعاد مستخدمى مواقع التواصل الإجتماعى صورة من احدى المشاهد التى جمعتها بالفنان أحمد السقا فى الجزء الاول ، من أجل التعليق على عدد من مسلسلات رمضان القام .

وكانت نتفلكس قد كشفت عن بدء تصوير المسلسل العربي الأصلي الجديد من بطولة النجمة هند صبري "البحث عن علا". يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم من بينهم سوسن بدر، هاني عادل، ندى موسى، محمود الليثي، وداليا شوقي. ويضم المسلسل ظهور خاص لعدد من النجوم العرب من بينهم النجم الكبير خالد النبوي وغيره من النجوم.

المسلسل يتناول قصة الشخصية المحبوبة "علا عبد الصبور" والمغامرات الجديدة التي تمرّ بها بعد مرور ١٠ سنوات منذ ظهورها الأول للجمهور في المسلسل الاجتماعي الشهير "عايزة أتجوز". ويستكشف مسلسل "البحث عن علا" قصة الدكتورة الصيدلانية علا عبد الصبور التي تعيد اكتشاف أو بالأحرى إعادة إختراع ذاتها في محاولة لمواكبة تطورات الحياة المتسارعة، إلى جانب مغامراتها لإيجاد التوازن بين مسؤولياتها المتعددة مع المحاولات الحالمة للعثور على الحب في حياتها.

"البحث عن علا" من إخراج هادي الباجوري، بطولة النجمة هند صبري التي ستعمل كمنتج منفذ لأول مرة عبر شركتها SALAM PROD بالتعاون مع Partner Pro والمنتج المنفذ أمين المصري. المسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير و غادة عبد العال.