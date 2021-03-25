الفنانة اللبنانية نجوى كرم تحتفل بعيد البشارة

احتفلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، بعيد البشارة الذي يوافق اليوم الخميس، وقالت "نجوى" عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات "تويتر": "البشارة لخلاص البشر وبِنعم مريم العدرا تمّ مشروع الله عالأرض عيد البشارة".

وتحتفل الكنيسة بتذكار بشارة الملاك جبرائيل للسيدة العذراء اليوم، حيث بشرها الملاك بمجيء السيد المسيح منها لخلاص البشرية وفق العقيدة المسيحية.

يذكر أن نجوى كرم طرحت مؤخرا أغنية "زايد مجدها" من كلمات الشاعر روجيه فغالي، وألحان أنطوان الشعك، توزيع موسيقي لداني حلو، وقبلها طرحت فيديو كليب "معذور قلبي" من كلمات عامر لاوند، ألحان وتوزيع موسيقي على حسون، والكليب من إخراج اللبناني وليد ناصيف.