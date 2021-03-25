احتفلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، بعيد البشارة الذي يوافق اليوم الخميس، وقالت "نجوى" عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات "تويتر": "البشارة لخلاص البشر وبِنعم مريم العدرا تمّ مشروع الله عالأرض عيد البشارة".
وتحتفل الكنيسة بتذكار بشارة الملاك جبرائيل للسيدة العذراء اليوم، حيث بشرها الملاك بمجيء السيد المسيح منها لخلاص البشرية وفق العقيدة المسيحية.
يذكر أن نجوى كرم طرحت مؤخرا أغنية "زايد مجدها" من كلمات الشاعر روجيه فغالي، وألحان أنطوان الشعك، توزيع موسيقي لداني حلو، وقبلها طرحت فيديو كليب "معذور قلبي" من كلمات عامر لاوند، ألحان وتوزيع موسيقي على حسون، والكليب من إخراج اللبناني وليد ناصيف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفنانة اللبنانية نجوى كرم تحتفل بعيد البشارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.