رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس المخرج أحمد فوزى، ونعاه أصدقائه بكلمات حزينة و مؤثرة عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك".
وكتب أحمد حسن: "إنا لله وإنا إليه راجعون سبحان الحي الذي لا يموت البقاء لله انتقل إلى رحمه الله، اخويا وحبيبي المخرج أحمد فوزى نسألكم الدعاء لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
كما كتب أحمد حموده، قائلا:" المخرج أحمد فوزى بالقناة الاولى في ذمة الله المخرج الراحل توفاه الله بأزمة قلبية بعد انتهاء عمله أمس بدون أى أمراض بأزمة قلبية مفاجئة والدفنة اليوم في مقابر الاسرة بالجبل الأصفر" حيث دفن في التاسعة من صباح اليوم الخميس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة المخرج التليفزيونى أحمد فوزى ودفن جثمانه بمقابر الأسرة بالجبل الأصفر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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