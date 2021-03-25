شاهد.. أحمد فهمي يفاجئ الجمهور بصورة من كواليس مسلسل ”الاختيار 2”

نشر الفنان أحمد فهمي صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"
وظهر أحمد فهمي و هو يرتدي زي الشرطة من كواليس مسلسل الاختيار 2 و علق قائلا :"كان ليا الشرف أكون جزء من مسلسل #الاختيار2 .. شكرًا لكل القائمين على العمل .. #مصر #مصر_أم_الدنيا #رجال_الظل ... "
يذكر أن بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل الاختيار الجزء الأول، أعلن المنتج تامر مرسي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" عن تحضيره لمسلسل الاختيار الجزء الثاني، ونشر صورة مكتوبا عليها:"إلى اللقاء فى الاختيار2".
ويشارك في بطولة العمل مجموعة كبيرة من النجوم على راسهم الفنان كريم عبد العزيز وأحمد مكي.
وتصدر مؤخرا الفنان أحمد مكي، مؤشرات البحث بـ جوجل، بعد تداول صورة له من كواليس مسلسل الاختيار 2، وظهر أحمد مكي، بزي الشرطة من تصوير أحد المشاهد الخارجية.
وقال المخرج بيتر ميمي، إن مسلسل الاختيار 2 سيكون بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار، مشيرا إلى أن الحلقات تتضمن أحداثا وملفات مختلفة عن العام الماضي.
ويتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى.
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