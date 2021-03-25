الأوسكار تواجه رد فعل عنيف بعد مطالبة المرشحين بحضور الحفل بدلا من...

أكد موقع deadline أن حفل توزيع جوائز الاوسكار الـ93، والذي سيضم الكثير من المفاجآت يوم الأحد، 25 أبريل، يواجه ردود أفعال عنيفة وذلك بسبب عدم قدرة المرشحين للجوائز من حضور الحفل خاصة أن الأكاديمية المسئولة عن توزيع الجوائز أخبرت جميع المرشحين الأسبوع الماضي عبر رسالة هاتفية بضرورة الحضور الفعلي وعدم الاستعانة بتطبيق zoom وهو ما أزعج المرشحين كونهم قد لا يريدون الحضور حفاظا علي صحتهم وخوفا من التجمعات بسبب فيروس كورونا.

وأكد الموقع أن الأكاديمية اشترطت أن جميع تعليقات الفائزين بعد فوزهم لا يمكن إجراؤها إلا من خلال حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي الـ 93 شخصيًا في وسط مدينة لوس أنجلوس، أو في Dolby مسرح بهوليوود.

وفي سياق متصل كشفت النجمة العالمية بريانكا شوبرا عن جلسة تصوير جمعتها مع زوجها نيك جوناس، بمناسبة الإعلان عن أسماء المرشحين لجوائز أوسكار، في دورتها الـ 93، وظهرا خلال إحدى الصور وهما يحاولان حمل تمثال لجائزة الأوسكار، وعلقت علي الصور عبر حسابها بموقع "انستجرام" :" تهانينا لجميع المرشحين. وشكرا للأكاديمية على هذه الفرصة".

وسيقام حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2021 في 25 أبريل، وهو أحدث موعد تقرر حتي الآن، ويأتي ذلك بعد موسم جوائز 2019-2020، حيث كان من المقرر إقامة جوائز الأوسكار في 9 فبراير، وسيبث الحفل الافتراضي لهذا العام على التلفزيون من خلال قناة ABC.