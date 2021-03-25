روج الفنانة محمد ممدوح لمسلسه الرمضانى عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. ونشر صورة البوستر الرسمى للمسلسل و علق قائلا " خلى بالك من زيزى رمضان ٢٠٢١". يذكر أن أمينة خليل، قالت فى لقاء ببرنامج "انسايدر بالعربى" : ان العمل جديد ومختلف وخاصة الشخصية التى تلعبها وهى زيزى التى تختلف تماما عن شخصية سما التى قدمتها فى مسلسل "قابيل" العام الماضى". وأضافت، العمل يجمعنى بنفس ابطال مسلسل "قابيل" وهم محمد ممدوح ومحمد فراج ولكن الشخصيات مختلفة تماما وقدم فيه فتاة كوميدية تتعرض لعديد من المواقف الصعبة. وأكدت الفنانة أمينة خليل، أن اللوكيشين الخاص بالمسلسل به روح خفيفة بين جميع نجوم العمل، موضحة أن الجمهور بحاجة إلى مثل هذه الأمثال. مسلسل خلى بالك من زيزى يقوم ببطولته امينة خليل ومحمد ممدوح ومحمد فراج وبيومى فؤاد واخراج كريم الشناوى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفنان محمد ممدوح يروج لمسلسله في رمضان ” خلي بالك من زيزي... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.