شاهد.. عبير صبري ومحمد رمضان من كواليس مسلسل موسى

نشرت الفنانة عبير صبري صورة لها من تصوير مسلسل " موسى " عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

و ظهرت عبير صبري مع محمد رمضان و علقت قائلة :" احنا نمبر ١ .????????.ملحمه موسي #ملحمه_موسى #رمضان_٢٠٢١ #ثقه_في_الله_نجاح تاليف ناصر عبد الرحمن اخراج محمد سلامة".

وتشارك عبير صبري حاليا في تصوير مسلسل "موسى" بطولة: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.

كانت آخر أعمال عبير صبري مسلسل "خيانة عهد" الذى عرض في رمضان الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًا من إخراج سامح عبد العزيز وحصلت من خلاله على العديد من الجوائز.