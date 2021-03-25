شاهدوا أول ظهور لعفاف رشاد بعد اتهامها بفبركة صورها: "ملامحي حقيقية ولم أخضع للتجميل"

عفاف رشاد ما تزال حديث الجمهور بعد نشرها صورة لها عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها بشكل مختلف، اصغر في السن، وبملامح أكثر جمالاً، ما دفع الجمهور الى تشبيهها بجينفير لوبيز، بينما تنمّر آخرون عليها معتبرين بأنها خضعت للتجميل واتهمها آخرون بالخضوع للفلترات الذكية على الهاتف، إلا ان الفنانة المصرية عفاف رشاد ردت بالفيديو على كل ما يتم تداولة معربة في الوقت عينه عن غضبها من التنمّر عليها.

عفاف رشاد ترد بالفيديو على ضجة صورتها

عفاف رشاد البالغة من العمر 63 عاماً، إرتات الرد على ضجة صورتها التي ظهرت فيها بالشعر الأشقر وبملامح متغيّرة واصغر سناً، معربة بداية في مقطع فيديو من لقاء صحافي لها متداول عبر السوشيال ميديا عن انزعاجها الشديد من الضجيج الذي طال أحدث صورها وقالت بأن هذه البلبلة دوت الخليج شيء لم تحبه وبأن صورتها تخصها فقط ولا تعني لأي أحد.

وإذ شكرت عفاف رشاد كل من تحدث عنها بالخير، عبّرت عن غضبها من المتنمرين عليها، معتبرة بأنها طيلة سنوات عملها الفني تحترم جمهورها الذي بادلها في مشوارها الفني الإحترام ايضا.

عفاف رشاد التي كانت تضع كمامة على وجهها اثناء حديثها الصحافي في الفيديو، كشفت عن وجهها لثواني وخلعت الكمامة لتؤكد بأنها كما دوت الخليج بدون أي عمليات تجميل، وألمحت بأن العديد من اللقاءات الصحافية طلبت منها الإطلالة بفيديو لكنها استاءت من هذا الأمر معتبرة بأنها لن تكون فرجة للناس لإثبات بأنها لم تخضع للتجميل او لتأثير الفلتر.

وقالت في حديثها: "الناس كلها طلبت معايا لقاءات علشان الناس عايزة تشوفني، بس أنا ما كنتش حابة أظهر لأني مش هبقى فرجة للناس دي حاجة خاصة بيا أنا، مش كل الناس تقعد تتفرج عليا، أنا ما كنتش عارفة يعني إيه ترند، زعلانة وواحدة غيري كانت تبقى مبسوطة، لكن أنا حزينة".

عفاف رشاد طلبت من الجمهور التركيز على انجازاتها وليس على ملامحها، معربة عن فخرها بكونها إمرأة مكافحة في الحياة واستطاعت تربية ابنها ليصبح طبيبا، فقالت: "أنا ست عادية وست بيت، كافحت علشان أطلع ابني دكتور، والحمد لله طلع زي ما اتمنيت النهاردة أنا بفتخر بيه، إذا كنت أنا عفاف رشاد الممثلة، فأنا عفاف رشاد أم الدكتور عمر السبكي، جراح مخ وأعصاب في القصر العيني، فده اللي رفع مني مش الصورة، ومش أن عندي 64 سنة وشكلي عامل كده".

تفاصيل الصورة المثيرة للجدل لعفاف رشاد

الفنانة المصرية عفاف رشاد كانت قد أثارت ضجة كبير قبل أيام ماضية بسبب صورتها الأخيرة التي لاقت رواجاً على السوشيال ميديا، وشبهها فيها البعض بالنجمة الأمريكية جينيفر لوبيز، حيث بدت أصغر سناً.

وقالت عفاف رشاد في مداخلة تلفزيونية إنها لم تقصد الشهرة باستبدال صورتها على حسابها بموقع فيسبوك بصورة جديدة تثير ضجة، وإنها التقت بخبيرة في وضع المكياج، واقترحت عليها أن تضع لها مكياجاً مختلفاً وتلتقط لها صوراً حديثة، وعندما أعجبتها الصورة، استبدلتها بالقديمة على حسابها، دون أن تتصور أنها قد تثير اهتمام الجمهور، لدرجة أن تتحول دوت الخليج إلى موضوع "ترند".