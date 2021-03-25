صور نجوم السعودية يحتفلون بفيلم "بلال السادس" وإلهام علي تكشف سبب غيابها عن العرض الخاص

"بلال السادس" الفيلم السعودي الجديد الذي انطلق عرضه بداية من اليوم 25 مارس في قاعات السينما بالمملكة وكذلك في أكثر من دولة خليجية، وأشاد قطاع من النجوم بالعمل الجديد الذي يعتبر هو أحدث أعمال السينما السعودية خلال هذه الفترة.

سبب غياب إلهام علي عن العرض الخاص لفيلم "بلال السادس"

"بلال السادس" احتفل صناعه بعرضه الخاص بحضور جمع كبير من صناع السينما، في وقت بدأ عرض الفيلم في قاعات السينما اليوم الخميس 25 مارس الجاري، وقد وجهت الفنانة السعودية إلهام علي أحد أبطال العمل التهنئة لزملائها، كما كشفت سبب عدم حضورها للعرض الخاص والذي يعود لانشغاله في أعمالها الجديدة، كما أكدت على متابعتها كافة التفاصيل الخاصة بالعرض، وكذلك ردود الفعل عليها في الساعات الماضية.

فقالت الفنانة إلهام علي : "كان ودي اكون حاضره البارح بحفل افتتاح فيلمنا (بلال السادس) ولكن البركة في زملائي واصدقائي، في عز انشغالي جالسة اتابع بصمت ردات الفعل بداية انطلاق تسعد القلب شكراً لكل الحضور وشكراً لعائلتي الجميلة اللي تفاعلت معنا من لحظة اعلان الفليم يارب يعجبكم وبنتظر رايكم في بدرية".

النجوم يحتفون بفيلم "بلال السادس" بعد بداية عرضه في السعودية

الفنان فيصل الدوخي تواجد في العرض الخاص لفيلم "بلال السادس" وأشاد بالخطوات التي يسير عليها النجوم الشباب، والإنتاج المتزايد للسينما في السعودية، وتمنى فيصل الدوخي عبر تغريدة على حسابه على "تويتر" تحقيق العمل للنجاح المنشود بعد بداية عرضه اليوم فقال: "حضرت الفيلم السعودي (بلال السادس) ومبسوط ببداية التزايد في منتجات الأفلام السعودية، شكراً على الدعوه يا اصدقاء وموفقين يارب واتمنى النجاح لكم دائماً".

عبدالمحسن النمر نشر عبر حسابه على "انستجرام" تهنئة خاصة لصناع فيلم "بلال السادس"، وتمنى لهم التوفيق فكتب الفنان السعودي الكبير: "كل التوفيق لفيلم بلال السادس في عرضه الأول على دور السينما في السعودية والامارات منتظرين ابداعكم، ‎ ‎بلال وشريكة الچم، يقومون بعملية احتيال على السوشال ميديا عبر رحلة الى جزيرة الاحلام كما يزعمون حيث يسقط بالفخ ٣بنات و٣شباب يتطلعون الى احلامهم في مغامرة شيقة، يعرض في جميع دور السينما الخليجية".

حيدر سمير مخرج فيلم "بلال السادس" نشر فيديو لتعليق الفنان القدير علي إبراهيم على الفيلم بعدما حرص على حضور عرضه الخاص، حيث أشاد الفنان السعودي بالتجربة الخاصة بالنجوم الشباب في العمل الجديد، وتمنى أن يستمر الإنتاج المستمر للشباب لتطوير السينما فقال: "الفيلم مميز وممتع وهناك خفة دم واضحة من النجوم ما شاء الله، وأقدم التهنئة لهم على هذا العمل، وندعم شبابنا وابداعهم وإلى المزيد من العطاء".

سبب تأجيل عرض فيلم "بلال السادس أكثر من مرة

"بلال السادس" من الأفلام التي تم تصويرها في عام 2020، وقد تم الانتهاء منه بشكل كامل في شهر سبتمبر الماضي وتم تصوير العمل في أكثر من منطقة في المملكة العربية السعودية ، وكان من المقرر أن يعرض في بداية العام الجاري لكن أزمة فيروس كورونا تسببت في تأجيله أكثر من مرة.

يشارك في بطولة فيلم "بلال السادس" مجموعة كبيرة من النجوم من السعودية والخليج العربي من بينهم الفنان سمير الناصر، وراشد الورثان، وسعيد صالح، ومحمد الهاشم، وشعيفان محمد، وفيصل العمري، وإلهام علي، ونوره عصر، وزارا البلوشي، ومهدي الناصر، والعمل من اخراج حيدر سمير الناصر.