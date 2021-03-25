ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بمنشور على صفحتها إنستجرام”

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أثار منشور للفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، جدلا واسعا بين متابعيها.
ونشرت عبد العزيز منشورا دونت فيه كلمات غامضة، دون أن يتبين مقصدها، ما دفع البعض للاعتقاد بأنها تمر بأزمة مع زوجها الفنان أحمد العوضي.
ونشرت الفنانة، منشورا تضمن الآتي: "الله هو السند الوحيد الذي لا يخذلك أبدا".
وسرعان ما تفاعل المتابعون حول منشور الفنانة، إذ رجح البعض أنها تقصد علاقتها مع زوجها، في حين ذهب البعض بأن يكون المقصود شقيقها وائل.
يذكر أنه نشبت أزمة بين الفنانة ياسمين عبد العزيز وشقيقها وائل، بعد نشره صورة لمسلسل "مالوش كبير" الذي يجمع الفنانة مع زوجها أحمد العوضي، الذي كان سببا لخلاف سابق مع شقيقها.
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