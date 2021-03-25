"ابنتها أصبحت شابة جميلة"..حلا شيحة ومعز مسعود مع أطفالهما الستة في ظهور جديد

معز مسعود وزوجته الفنانة حلا شيحة ظهرا بصحبة أبنائهما من جديد، وذلك بعد اسابيع قليلة من انتشار صورة للأسرة بعد عقد قران الثنائي في شهر فبراير الماضي.

حلا شيحة ومعز مسعود في صورة جديدة مع أبنائهما

معز مسعود نشر عبر حسابه على "انستجرام" صورة جديدة تجمعه بزوجته الفنانة حلا شيحة وابنائهما، في رسالة جديدة من معز مسعود على مدى التفاهم الكبير الذي يعيشه مع زوجته وابنائهما، منذ إعلان زواجهما في شهر فبراير الماضي والذي أقيم في أجواء عائلية، وعلق زوج الفنانة حلا شيحة على الصورة التي أظهرتهم أثناء قضاء بعض الوقت في أحد الأماكن العامة فكتب: "مع حبايب القلب ربنا يبارك لنا ولكم في أولادنا جميعا"، ونالت الصور اهتماما كبيرا من قبل الجمهور الذي أعاد نشرها بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بدا الأبناء الستة في حالة انسجام وظهرت ابنة حلا شيحة الكبرى بجمال لافت حيث تشبه والدتها.

رسائل حلا شيحة ومعز مسعود عن علاقتهما

صورة حلا شيحة ومعز مسعود مع أبنائهما ليست دوت الخليج الأولى التي ينشرها الثاني خلال هذه الفترة، حيث نشرت الفنانة حلا شيحة في بداية الشهر الجاري صورة تجمعها وزوجها مع ابنائهما عبر حسابها على "انستجرام" وعلقت عليها قائلة: "الحمد لله يوم جميل مع العيلة، ربنا يحفظ لنا و لكم ولادنا جميعاً"، وعلق العديد من أصدقاء وزملاء الفنانة المصرية على الصورة التي نشرتها حلا شيحة منهم الفنانة بشرى، وعبير صبري، والإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا.

الصور المستمرة لكل من حلا شيحة ومعز مسعود اعتبرها البعض مؤشر قوى على حالة الاستقرار الذي تشهده علاقتهما على الرغم من أن لكل منهما ابناء من زيجات أخرى لكن يصر الثنائي على إظهار أبنائهما مجتمعين في صور لتؤكد على مدى العلاقة القوية بينهم.

حلا شيحة ومعز مسعود فرضا سرية كاملة على عقد قرانهما

حلا شيحة ومعز مسعود قد فرضا كل منهما حالة من السرية على حفل عقد قرانهما في الشهر الماضي، في وقت ظهر نجل الأخير الأكبر معه في الحفل، وغاب ابناء الفنانة المصرية عنه، وكانت حلا شيحة قد وجهت رسالة رومانسية لزوجها معز مسعود بعد الاحتفال وقالت:"لحظة خاصة جداً لنا.. اليوم الحمد لله احتفلت بعقد قراني وسط أسرتي الكريمة وأسرة زوجي الكريمة، وحبيت اشارككم لحظات فرحتنا"، وقد ابتعد الثنائي معز مسعود وحلا شيحة عن وسائل التواصل الاجتماعي بعد عقد قرانهما لفترة حتى عادا من جديد لنشر صورة أسرتهما في وقت لم يتداول أي فيديوهات من حفل عقد القران.