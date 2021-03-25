سبب رفض الفنان الراحل محمود عبد العزيز دخول ابنيه الوسط الفني٠٠فيديو

كريم محمود عبدالعزيز ومحمد محمود عبدالعزيز حلا ضيفين على برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان كريم كرارة على شاشة قناة "on"، وكشف الثنائي عن سبب رفض والدهما لدخولهما الوسط الفني، والعديد من المشاهد المهمة في حياتهما.

سبب رفض محمود عبد العزيز دخول أبنائه الوسط الفني

محمد محمود عبدالعزيز الفنان والمنتج وابن الفنان الكبير محمود عبدالعزيز تحدث عن سبب رفض والده دخوله وهو وشقيقه كريم للوسط الفني، وأكد أن الفنان الراحل كان يشعر بحجم الضغوط التي سوف يتعرضان لها مع بداية رحلتهما في الوسط الفني، لذلك لم يكن يرغب في ذلك وتكرار ما تعرض له في مسيرته مع أبنائه، فقال: "والدي يعشق مهنة التمثيل وجميع الفنون لكن فكرة الوالد الذي يخشى على أبنائه من الصعوبات والضغوط النفسية بسبب هذه المهنة، فوالدي كان يدرك حجم المشقة الذي تعرض لها في مسيرته، فلذلك سعى كأي أب أن يبعد أبنائه عن ذلك"، وأضاف كريم محمد عبدالعزيز: "لا توجد نصيحة قدمها لي والدي إلا وتأكدت منها بعد بداية مسيرتي في الفن أو بشكل عام".

السؤال الذي جعل كريم محمود عبدالعزيز يغيب عن الظهور الإعلامي

كريم محمود عبد العزيز أوضح أثناء لقائه عن السبب ابتعاده عن الظهور الإعلامي وتحديدا في البرامج حيث أشار إلى ظهوره في الماضي كان يعرضه دوما لسؤال لا يمتلك إجابة عليها وهو عن ظاهرة دخول أبناء النجوم للوسط الفني، ومشاركتهم في العديد من الأعمال فقال: "ابتعدت عن الظهور بسبب أن عند أي لقاء يطرح سؤال يتعلق بفكرة أبناء النجوم، حيث في فترة من الفترات كان هناك زخم بسبب ظهور العديد من أبناء النجوم في الأعمال الفنية، وكان الاهتمام منصب على ذلك، ولم يكن لدي تفسير لهذه الظاهرة".

أصعب مشاهد الفنان محمود عبدالعزيز في مسلسل "رأفت الهجان"

محمد محمود عبد العزيز كشف عن تفاصيل أصعب المشاهد التي قدمها والده في مسلسله الشهير "رأفت الهجان"، وأن المخرج يحيي العلمي حاول أن يحافظ على الحالة التي وصل لها والده في بعض المشاهد فقال: "حضرت تصوير الـ3 مواسم لمسلسل (رأفت الهجان) مشهد التنحي من المشاهد التي ظل يبكي فيه والدي حتى بعد انتهاء المشهد، ولم يكن أحد قادر على تهدئته حتى عاد لغرفته، ومشهد النكسة كذلك والرقصة التي قدمها، فالمخرج يحيي العلمي لم يطلب بوقف المشهد بل ظل مستمرا حتى سقط والدي".

محمد محمود عبدالعزيز تحدث عن تجربته مع الإنتاج ورسالة والده الراحل له فقال: "أول عمل من إنتاجي وهو مسلسل (باب الخلق) وكان هذا العمل هو الأول لمحمود عبدالعزيز بعد توقف لمدة 10 سنوات عن الأعمال الدرامية، وكنت اشعر بقلق كبير، والدي تحدث معى بشكل واضح في هذا العمل وأخبرني أنه يرغب في إعطائي أي شيء وكل شيء، لكنه أكد أنه لن يستطيع أن يعطيني محمود عبدالعزيز، وبعد أيام من بداية التصوير وجدت والدي في حالة أخرى وعاش في الشخصية التي كان يقدمها".