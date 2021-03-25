هل تخلت إليسا عن هاجس الأمومة بعد اقتراح والدتها أن تتبنى طفلًا ؟

إليسا المطربة اللبنانية، حرصت على الحديث عن حياتها الخاصة وعن فكرة الأمومة والإنجاب وذلك من خلال تصريحاتها في الحلقة الجديدة من "بودكاست إليسا" التي تذاع على منصة أنغامي، وذلك تزامنًا مع الاحتفالات بيوم الأم 2021.

إليسا تتحدث عن اقتراح والدتها بأن تتبنى طفل

إليسا هنأت كل أم بهذا اليوم المميز، وكشفت عن أنها سيطرت عليها فكرة الأمومة في فترة من فترات حياتها، كما أنها كانت تدخل في مناقشات مع والدتها بشأن تبني طفل، وقالت إليسا: "وقت كنت أصغر عُمرًا، كانت والدتي تسألني لم لا أتبنى ولدًا، وكنت أقع في حب طريقة تفكيرها تلك"، لافتة إلى أنها لم تستطع أن تنفذ هذه الفكرة ولا تلبي طلب والدتها.

إليسا ومشاعر الأمومة وعدم الإنجاب

وأضافت: "كان عندي هاجس أكون أم، ويمكن هذه الفكرة سيطرت عليا فترة من الزمن، وتبدلت الأمور تدريجيًا عندما اقتنعت بكوني امرأة ذات تأثير على الآلاف من الأشخاص، وهو الأمر الهام أكثر من أن أكون أم لولد أو ولدين"، مشيرة إلى أنها بعد انفجار مرفأ بيروت ومشاهدتها الأسى الذي عاشته بعض الأمهات، شكرت الله لأنها لم تنجب طفلا.

ووجهت إليسا رسالة شكر إلى والدتها وأكدت أنها فخورة بكل الأمور التي قدمتها لها وبالوقت الكبير الذي كرسته والدتها لها ولأسرتها، كما شددت على أنها فخورة بكونها تشبه والدتها وأخذت منها الشخصية القوية وروح الدعابة.

تصريحات إليسا عن التنمر

المطربة اللبنانية كانت قد تحدثت في الحلقات السابقة من البرنامج وقالت إنها كانت إحدى ضحايا التنمر، وتعرضت لكافة أشكال التنمر سواء على شكلها أو آراءها وغيرها، وأضافت إنها في بداياتها أطلق عليها لقب "أم الشرشف" للسخرية منها والتنمر عليها، وأضافت أنه إلى الآن مازال البعض يسخر منها بهذا اللقب، وعلقت إليسا على الحلقة الجديدة بتويتر وقالت: "عن يللي تنمّروا عليي شكلًا ومضمونًا وعن تفاصيل تجربتي مع التنمّر رح إحكي بهالحلقة من بودكاست إليسا".

وقدمت إليسا في الحلقات السابقة أيضًا عدد من القضايا المجتمعية وكذلك تجارب من مسيرتها الفنية وكواليس أغانيها، بالإضافة إلى حديثها عن قضايا المرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وتحكي إليسا في البودكاست الخاص بها عدة تجارب من مسيرتها الفنية والحياتية للجمهور على تطبيق "أنغامي".