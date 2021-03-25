نجل صالح الجسمي يكشف تطورات الوضع الصحي لوالده بعد خضوعه لقسطرة بالدماغ .. بالصورة

صالح الجسمي الإعلامي الإماراتي وشقيق المطرب الكبير حسين الجسمي، خضع أمس الأربعاء، لعملية جراحية وتحديدًا لقسطرة بالدماغ، وهو ما كان قد أعلن عنه فور دخوله إلى المستشفى قبل يومين.

صالح الجسمي في العناية المركزة

وقبل ساعات، حرص نجله محمد على طمأنة متابعيه على حالة والده والكشف عن تطورات وضعه الصحي، بعد إجراء العملية الجراحية، حيث نشر عبر خاصية القصص القصيرة على حساب والده على انستجرام، صورة ليد والده وهي موصولة بالمحاليل العلاجية.

نجل صالح الجسمي يطمئن الجمهور على صحة والده

وعلق نجل صالح الجسمي قائلًا: "لمن يسأل، الوالد ما زال في العناية المركزة، وأنا ابنه محمد من يقوم بالنشر، الحمد لله أبشّركم صحته في تحسن شكراً للسؤال"، ولاقت تلك الصورة تفاعل قطاع كبير من محبيه وأصدقائه الذين تمنوا له الشفاء العاجل.

وكان الإعلامي الإماراتي قد نشر عبر حسابه على تويتر، تغريدة أقلق بها جمهوره، فكتب: "أعزائي.. أعتذر عن الظهور لفترة في السوشيال ميديا حيث أمر بظرف صحي استدعى دخولي للمستشفى منذ ليل أمس وبانتظار عمل قسطرة للدماغ غدًا.. دعواتكم.. جميعكم نحب"، لكنه لم يكشف الأعراض التي عانى منها مؤخرًا، وهل سيخضع للعملية بشكل مفاجئ، أم أنه أمر تم الترتيب له منذ فترة؟

وتلقى صالح الجسمي دعم قطاع كبير من متابعيه وقت نشر التغريدة، حيث تمنوا له الشفاء العاجل وطالبوه بأن يطمئنهم باستمرار على حالته الصحية عقب إجراء العملية الجراحية، من جانبه لم يعلق المطرب حسين الجسمي حتى الآن، على ما تعرض له شقيقه.

صالح الجسمي وأزمة حلا الترك مع والدتها

في سياق آخر، كان صالح الجسمي، قد شن هجوماً حادًا على الفنانة البحرينية حلا الترك ودافع عن والدتها السيدة منى السابر بعد الحكم الصادر بسجنها لمدة عام مع النفاذ، بسبب اتهامها بالاستيلاء على مبلغ مالي من ابنتها، حيث نشر مقطع فيديو على تويتر، وقال فيه: "أحزنني وآلمني الحكم اللي صدر بحق الأخت منى السابر، في القضية اللي رفعتها عليها بنتها ضناها، بنتها الوحيدة، تخيلوا بنَية ترفع على أمها قضية وعشان شو فلوس".

وأضاف: "كارثة لما تكون بنت ترفع قضية على أمها وتحبسها بسبب فلوس، وأقول للبنت كيف يهنأ لك طعامك؟ كيف يهنأ لك نومك ويومك، وأنتي مجرجرة أمك في المحاكم وعليها حكم بالحبس.. وأقول للشامتين اللي يستهزئون ويرقصون وفرحانين بالخروج من السجن، تراكم طالعين من قضية قذرة وأقول لرأس الحرباء لا تفرحين يومك قريب"، في إشارة منه إلى الفنانة دنيا بطمة زوجة والد حلا الترك.