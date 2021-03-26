زارا البلوشي تكشف سبب طلاقها السريع من زوجها الثاني:"جعل الناس تشمت بي"

زارا البلوشي كشفت عن تفاصيل جديدة في الساعات الأخيرة حول أسباب انفصالها عن زوجها الثاني بعد ما يقارب الشهر على إعلان زواجهما، كما تحدثت النجمة العمانية عن موقف صديقاتها من أزمة انفصالها.

تفاصيل جديدة عن انفصال زارا البلوشي

زارا البلوشي تداول لها مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي فيديو جديد تحدثت فيه عن شعورها بعد انفصالها عن زوجها الثاني في الأيام الماضية، حيث أوضحت زارا البلوشي أنها مرت بحالة من الحب التي جعلتها لا ترى الحقيقة كاملة بسبب السعادة التي كانت تشعر بها، كما أشارت أن طليقها لم يتسبب في تغيرات كبيرة في حياتها أثناء فترة ارتباطهما فقالت: "في بداية علاقتي معه كان مغشي علي بسبب شعوري بحالة مختلفة من الحب والسعادة، لكن كل شيء كنت أقوم به بنفسي، فهو الحمد لله لم يزيدني في شيء، فمعه أو بدونه لم أتاثر بشيء".

زارا البلوشي عن طليقها الثاني: "جعل الناس تشمت فيا"

زارا البلوشي أكدت أنها تمر بحالة من الضيق الشديد بسبب انفصالها، ولمحت إلى تدخل شقيق طليقها في الأزمة التي وقعت بينهما، لكنها لم تكشف تفاصيل ذلك بينما أكدت أنها واجهت الكذب من طليقها وأنه لم يكن قادر على المسئولية فقالت: "ارغب في الصراخ وفي ضرب أحد الأشخاص وقد يكون شقيقه، فأنا بحالة ضيق شديد لا تجعلني قادرة على الحديث، بسبب اختياري السيىء فعندما يأتي شخص ويكذب عليك بأنه سوف يكون شريك وسند لك في هذه الحياة، فهذا لا يصدق في هذا الزمن الذي اطلب فيه رجل وليس ذكر، فأريد شخص قادر على المسئولية".

زارا البلوشي أشارت إلى الحزن الذي يسيطر عليها بسبب أن البعض قد شمت فيها بسبب ما حدث، وأكدت أن صديقاتها أيضا يرون أن طليقها لديه الحق فقالت : "الحمد لله فهو لم يكن يبحث عن الشهرة أو المال وأنا كذلك، واقول حسبي الله ونعم الوكيل، لأنه جعل الناس تشمت فيا، وصديقاتي مقتنعات أن لديه الحق".

زارا البلوشي تعلن انفصالها عن زوجها

زارا البلوشي ظهرت في مقطع فيديو على حسابها في تطبيق "سناب شات" معلنة انفصالها عن زوجها الثاني بعد مرور شهر فقط من زفافهما، وقالت بأنها رغبت بالإعلان عن الانفصال امام المتابعين لأنها لا تود تكرار تجربة عدم الإعلان عن انفصالها، على غرار زواجها الأول، خاصة أنها شعرت بعد انفصالها الثاني أن الجميع يبارك لها بالزواج في حين أنه انتهى كذلك في وقت طلبت من الجميع التوقف عن المباركة لها بزواجها.

يذكر أن زارا البلوشي قد أعلنت خبر زواجها قبل حوالي شهر وشاركت متابعيها بفرحتها وهي تستعد لحفل زفافها حيث قامت بتوثيق اجواء الاحتفال عبر حسابها على "سناب شات" من دون أن تكشف عن هوية العريس.