بينهم مشاري البلام ويوسف شعبان .. شاهدوا 4 نجوم راحلين في آخر أدوارهم خلال موسم رمضان 2021

موسم دراما رمضان 2021، يشهد تكريم بشكل مختلف لعدد من النجوم الذين رحلوا عن عالمنا مؤخرًا، في الأشهر القليلة الماضية، حيث سيظهر بعضهم في أدوارهم التي قاموا بتصوير مشاهد منها في عدد من الأعمال الدرامية المنتظرة والتي يتوقع لها الجمهور تحقيق نجاح ساحق.

يوسف شعبان

الفنان يوسف شعبان الذي توفي في شهر فبراير، كان قد صور عدد من مشاهده في مسلسل "ملوك الجدعنة" في لبنان، قبل وفاته بأيام قليلة، وبالرغم من أنه لم يستكمل دوره وصدم الجمهور بوفاته، إلا أنه سيظهر في العمل الدرامي المنتظر، مع النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان.

وطرحت الشركة المنتجة للمسلسل البرومو الرسمي الأول للعمل، والذي ظهر فيه الفنان الراحل يوسف شعبان في مشاهد قليلة، ويبدو أنه يجسد دور أحد المقربين من بطلي العمل داخل المنطقة التي يعيشون فيها، ويعتبر هذا هو العمل الأخير الذي يطل من خلاله النجم الراحل على الجمهور.

أحلام الجريتلي

الفنانة المصرية الراحلة أحلام الجريتلي من بين النجوم الذين سيظهرون في شهر رمضان، رغم وفاتها وذلك ضمن أحداث مسلسل "نسل الأغراب"، حيث ظهرت أحلام في مشهد صغير في البرومو الرسمي الذي تم طرحه قبل يومين، ويلعب بطولته أحمد السقا وأمير كرارة.

وقطعت أحلام الجريتلي، شوطًا كبيرًا في تصوير مشاهدها في المسلسل المنتظر، لكنها توفيت قبل أن تنتهي من تصوير باقي مشاهدها، وكان مخرج المسلسل محمد سامي قد نشر عبر حسابه على فيسبوك، مقطع فيديو عقب رحيلها، وظهر فيه وهو يدربها على إحدى الرقصات، وعلق على الفيديو: "الله يرحمك يا أحلام هتوحشيني.. كان ليكي عندي غلاوة ومحبة.. كنتي ممثلة جميلة وإنسانة أجمل.. هفتقدك يا صديقتي".

هادي الجيار

الفنان الراحل هادي الجيار الذي وافته المنية قبل شهرين بسبب فيروس كورونا، كان قد صور عدد من مشاهده بمسلسل "الاختيار 2" الذي يقوم ببطولته النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي ومن إخراج بيتر ميمي، حيث من المقرر أن يكتفي صناع العمل بالمشاهد التي صورها الفنان الراحل، كذلك من المفترض أن ينتهي دوره في العمل بوفاته أيضًا.

مشاري البلام

النجم الكويتي الراحل مشاري البلام الذي توفي بسبب فيروس كورونا، سوف يكون آخر ظهور له من خلال مسلسل "بيت الذل" المقرر عرضه في شهر رمضان، ونشر صناع المسلسل البوسترات الأولى للمسلسل، والتي شهدت تواجد الفنان الراحل مشاري البلام في مقدمتها.

وكانت الفنانة والمنتجة صمود الكندري قد أعلنت مؤخرًا عبر حسابها على انستجرام عن انضمام صالح البلام، ابن الفنان الراحل مشاري البلام للمسلسل من أجل استكمال دور والده، ونشرت صورة للفنان الراحل مشاري البلام مع نجله صالح.