شاهدوا "أكشن ودراما" يحيى الفخراني في البرومو الأول لمسلسل "نجيب زاهي زركش"

يحيى الفخراني النجم المصري الشهير، على وشك أن ينتهي من تصوير أحدث مسلسلاته "نجيب زاهي زركش" خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث من المقرر عرض العمل في شهر رمضان المقبل.

طرح البرومو الرسمي لمسلسل "نجيب زاهي زركش"

شركة سينرجي المنتجة لمسلسل النجم يحيى الفخراني الجديد، طرحت مساء الخميس، البرومو الرسمي لمسلسل "نجيب زاهي زركش" على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر في بداية البرومو، النجم القدير، وهو يتحدث بعصبية مع شخصية غير موجودة تدعى "شفيقة" ويبدو أنها زوجته، لكن لم يتضح هل كان يتخيل وجودها ويتحدث معها أم لا.

"أكشن" يحيى الفخراني في "نجيب زاهي زركش"

كما ظهر يحيى الفخراني في البرومو، وهو يؤدي بعض مشاهد الحركة، ويقوم بضرب أحد الأشخاص، برفقة الفنان إسلام إبراهيم الذي يجسد دور ابنه في العمل.

من جانبه حرص الفنان الشاب إسلام إبراهيم، على نشر عدة صور تجمعه بيحيى الفخراني من كواليس تصوير "نجيب زاهي زركش" وذلك عبر حسابه على انستجرام، وكان أحدث تلك الصور مساء اليوم الخميس، والتي أرفقها بتعليق "العشق"، والتي دائمًا ما تلقى تفاعلًا كبيرًا من قبل محبي النجمين.

ولاقى البرومو الرسمي للعمل، إعجاب قطاع كبير من محبي النجم المصري القدير، والذي يعود بهذا المسلسل بعد غياب عامين عن الدراما منذ آخر أعماله وهو مسلسل "بالحجم العائلي" الذي عُرض عام 2019 وشارك في بطولته كل من ميرفت أمين ويسرا اللوزي وأحمد مجدي وعمر حسن يوسف وغيرهم.

معلومات عن مسلسل يحيى الفخراني الجديد

مسلسل "نجيب زاهي زركش" يشارك في بطولته بجانب يحيى الفخراني، كل من أنوشكا وهالة فاخر وإسلام إبراهيم ورامز أمير وكريم عفيفي ونهى عابدين وشيرين ورنا رئيس ومحمد محمود وتميم عبده ومحمد الصاوي وفتوح أحمد ومن إخراج شادي الفخراني، وتأليف عبد الرحيم كمال.

ويعتبر المسلسل المنتظر، هو التعاون الخامس الذي يجمع الفخراني بالكاتب عبد الرحيم كمال بعد عدة مسلسلات ناجحة في السنوات الماضية، وهي "شيخ العرب همام" عام 2010، و"الخواجة عبد القادر" عام 2012، و"دهشة" عام 2014، و"ونوس" عام 2016.

وتردد أن قصة العمل تدور في إطار درامي كوميدي حول الثري نجيب زاهي صاحب العديد من الممتلكات والذي يعيش في قصر فخم، وتتوفى زوجته في أولى حلقات المسلسل، تاركة له ٣ أبناء يدعون مسعد وسعيد وسعد، وتتوالى الأحداث بعد ذلك.