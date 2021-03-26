الفنانة هند صبري تعلن إصابتها بفيروس كورونا

هند صبري النجمة التونسية كشفت عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، في بيان رسمي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تخضع لفترة العزل المنزلي منذ فترة.

إصابة هند صبري بفيروس كورونا

هند صبري كتبت عبر حسابها على فيسبوك: "صباح الخير .. في البيت ومعزولة والحمد لله.. أيام معدودة تفصلني عن التعافي ان شاء الله من دور كورونا وأعود للتصوير.. ربنا يلطف بالجميع"، وتفاعل مع تدوينتها عدد من أصدقائها النجوم ومنهم كندة علوش ودرة وغادة عادل وسوسن بدر وشريف رمزي وسيرين عبد النور وخالد النبوي ونادين نسيب نجيم وآخرين.

وتشارك النجمة هند صبري في سباق دراما رمضان المقبل بمسلسل "هجمة مرتدة" مع الفنان أحمد عز، ويعرض المسلسل قصص حقيقية من ملفات المخابرات المصرية، ويشارك في بطولة العمل مجموعة من النجوم أبرزهم ماجدة زكي وصلاح عبد الله وهشام سليم وغيرهم، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وتعود هند صبري في المسلسل إلى الدراما بعد غياب 4 سنوات منذ آخر مسلسلاتها "حلاوة الدنيا"، وكذلك أحمد عز بعد مسلسله الأخير "أبو عمر المصري".

هند صبري في رمضان 2021

ويقدم أحمد عز مع هند صبري البطولة الدرامية الأولى لهما معاً، وذلك بعد سنوات طويلة من ثنائيتهما في فيلم "مذكرات مراهقة"، في بداياتهما الفنية، وكان من المقرر أن يعرض مسلسل "هجمة مرتدة" في موسم رمضان الماضي، قبل أن يخرج من السباق في اللحظات الأخيرة بسبب تأجيل التصوير بسبب أزمة فيروس كورونا.

وكانت هند صبري قد فاجئت جمهورها بالإعلان عن عودتها لتقديم موسم جديد من مسلسل "عايزة اتجوز" والذي شاركت ببطولته في عام 2010 وحقق نجاحا جماهيرا كبيرا وقتها، حيث نشرت عبر حسابها على فيسبوك فيديو من موقع تصوير مسلسلها الجديد "البحث عن علا" لصالح نتفليكس، والذي يعد موسم الثاني من مسلسل "عايزة أتجوز".

تفاصيل "البحث عن علا"

وأكدت الفنانة التونسية في حديثه أن المسلسل سوف يتناول حياة علا عبد الصبور بطلة العمل بعد 10 سنوات من حياتها الجديدة، وتفاصيل الأحداث التي مرت بها في سنواتها الماضية، وأكدت النجمة هند صبري على حماسها لتقديم هذا الجزء من العمل والعودة به للجمهور فقالت: "أنا متحمسة لأنني هلتقي بعلا عبد الصبور بعد 10 سنوات من المسلسل الأول، وفي الجزء الجديد سوف نكتشف ماذا فعلت علا بعد 10 سنوات، فالجميع تغير وهي بالتأكيد تغيرت".