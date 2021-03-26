وصلة رقص لـ ماجد المصري مع زوجته بعد التعافي من كورونا .. بالفيديو

ماجد المصري احتفل مساء أمس الخميس بعيد ميلاده الـ58، برفقة زوجته السيدة رانيا أبو النصر وعدد من أصدقائه بالوسط الفني ومن بينهم الإعلامية بوسي شلبي والنجمة نسرين طافش وخالد سليم والمخرج طارق العريان وغيرهم.

النجوم في حفل عيد ميلاد ماجد المصري

بوسي شلبي نشرت عبر حسابها على انستجرام، مجموعة صور وفيديوهات من حفل عيد ميلاد ماجد المصري، حيث شهد ذلك أحدث ظهور له مع زوجته بعد تعافيهما من فيروس كورونا، كما حرص الثنائي على استعراض رومانسيتهما معًا من خلال الرقص على عدد من الأغاني.

رومانسية ورقص ماجد المصري وزوجته في عيد ميلاده

وظهر ماجد المصري وزوجته رانيا أبو النصر في الفيديوهات المتداولة وهما يرقصان برومانسية معًا على أنغام أغنية "شو حلو"، كما قام بالغناء بنفسه، مع الفنان حسن شاكوش، خلال أدائه أغنية "بنت الجيران" وقت الحفل، كذلك تفاعل وزوجته مع أغنية "خطوة" التي غناها مصطفى حجاج.

كما أهدى ماجد المصري زوجته أغنية رومانسية باللغة الإنجليزية وقام بغنائها أمام الحضور، ورقص خلالها مع زوجته معبرًا عن مدى محبته لها.

أسرة ماجد المصري تتعرض لأزمات صحية متتالية

الجدير بالذكر أن رانيا أبو النصر كانت قد شاركت الجمهور قبل أكثر من أسبوعين برسالة مؤثرة على حسابها بانستجرام، وأعلنت إصابتها وابنها بفيروس كورونا للمرة الثانية، وكذلك بعد إصابة ابنتها بحروق شديدة في يدها، وطلبت من الجمهور الدعاء لها وللأسرة، وكشفت عن حالتها الصحية بعد إصابة رئتها بسبب الفيروس وقالت: "بنتي ايديها اتحرقت والكورونا نزلت على الرئة عندي وابني كورونا، يا رب استرها يا رب، الناس فاكرة إن الواحد عايشها بالطول والعرض".

وتعتبر تلك المرة الثانية التي تعلن بها زوجة ماجد المصري إصابتها بفيروس كورونا، وكانت المرة الأولى في شهر نوفمبر الماضي، بعدما أعلنت إصابتها ومن بعدها أعلن ماجد المصري وابنته إصابتهما بالفيروس أيضاً، قبل أن يعلنوا شفائهم بعدها بأيام، وعادت زوجة ماجد المصري منذ أيام وأعلنت إصابتها بالفيروس وقالت: "أنا كورونا بردو بقالي 6 أيام بس بجد قد ايه الكورونا أصيلة وقسمتها بالعدل ما بينا، قبل كده جوزي وبنتي مع بعض ودلوقتي أنا وابني مع بعض".

فيما طالب الفنان ماجد المصري وقتها من الجمهور الدعاء لأسرته بالشفاء من فيروس كورونا، كما وجه رسالة إلى ابنته بعد إصابتها بحروق شديدة في يديها ونشر صورة ليدها المصابة وقال: "الحمد لله على كل حال.. ألف سلامة عليكي يا داليدا يا نور عيني".