أسماء 5 مسلسلات لرمضان 2021 مقتبسة من أغنيات شهيرة.. "ملوك الجدعنة" و"كل ما نفترق" الأبرز

يبدو أن بعض صناع مسلسلات رمضان 2021 قد قرروا الاستفادة من نجاح بعض الأغاني الشهيرة سواء التي طرحت قبل سنوات طويلة، أو حتى التي طرحت قبل فترة قصيرة، وتسمية مسلسلاتهم على اسم هذه الأغاني أو إحدى الجمل الشهيرة بها.

ملوك الجدعنة

ومن بين تلك المسلسلات، مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي يشارك في بطولتها كل من الفنان عمرو سعد ومصطفى شعبان، حيث إن اسم المسلسل مأخوذ من إحدى الجمل الشهيرة بأغنية "إنت مصري" التي غنتها النجمة اللبنانية نانسي عجرم قبل أكثر من 13 عامًا، حيث تقول الأغنية "ملوك الجدعنة ودي حاجة في طبعهم وعشقاهم أنا واتمنى حبهم".

ويشارك في مسلسل "ملوك الجدعنة" عدد من النجوم مثل يوسف شعبان وياسمين رئيس وعمرو عبد الجليل ورانيا يوسف ودلال عبد العزيز وحسن الرداد، وتغير اسم المسلسل مؤخراً من "عش الدبابير" إلى "ملوك الجدعنة"، ويعتبر آخر المسلسلات والأعمال التي شارك بها الفنان الراحل يوسف شعبان.

اللي مالوش كبير

مسلسل "اللي مالوش كبير" اسمه مأخوذ من أغنية "يا ابن دمي" للمطرب الشعبي إسماعيل الليثي، وهي الأغنية الدعائية الخاصة بمسلسل "الأسطورة" لمحمد رمضان، حيث تقول إحدى فقرات الأغنية "اللي مالوش كبير بيشتري له كبير وانت بقى كبيري".

مسلسل "اللي مالوش كبير" من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ومحمود حافظ وخالد الصاوي ودنيا عبد العزيز وأحمد عبد الله محمود وأحمد سعيد عبد الغني وإيمان السيد، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

بنت السلطان

مسلسل "بنت السلطان" الذي تخوض به روجينا أولى بطولاتها المطلقة في الدراما، عنوانه مقتبس عن الأغنية الشهيرة للنجم الشعبي أحمد عدوية، وهي أغنية "يا بنت السلطان" والتي تقول كلماتها "يا بنت السلطان حني على الغلبان.. المية في ايديكي ومحسوبك عطشان".

مسلسل "بنت السلطان" من بطولة روجينا وباسم سمرة وأحمد مجدي وسوسن بدر وبيومي فؤاد وندى موسى، ومحمد مهران، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ويدور في إطار درامي اجتماعي تشويقي.

ضد الكسر

مسلسل نيللي كريم الجديد "ضد الكسر" ينافس في دراما رمضان 2021، وتصادف اختيار صناع العمل، لاسم المسلسل، متشابهًا مع إحدى فقرات أغنية "ابن مصر" التي شارك في غنائها كل من مصطفى حجاج ومدحت صالح ومحمود العسيلي وحققت نجاحًا كبيرًا وقت عرضها ضمن الحملة الدعائية لأحد البنوك في رمضان قبل الماضي، وتقول كلمات الأغنية "أنا ابن مصر، أنا ضد الكسر" أنا رافع راسي تملي لفوق طول العمر"

ومسلسل "ضد الكسر" يشارك في بطولته بجانب نيللي كريم كل من محمد فراج ومصطفى درويش وتارا عماد ولقاء الخميسي ومن تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.

وكل ما نفترق

مسلسل "وكل ما نفترق" الذي تقوم ببطولته ريهام حجاج، اسمه مقتبس من تتر المسلسل المصري الشهير "خالتي صفية والدير" الذي عرض عام 1995، والذي غناه وقتها النجم المصري محمد الحلو، وتقول كلماته "كل ما نفترق تجمعنا الطرق.. العين أحزان دموع والقلب بيتحرق.. القلب بيتحرق"

ويشارك في بطولة مسلسل "وكل ما نفترق" مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم الفنان عمرو عبد الجليل، والفنانة رانيا يوسف، وآيتن عامر، وسلوى خطاب، وأحمد فهمي، طارق عبد العزيز، محمد الشرنوبي، وأحمد صيام، ويمر العمل بأزمة حاليًا لم يتم حلها حتى الآن، أو الكشف عن تفاصيلها بوضوح، ويواجه مصيرًا مجهولا بعد انسحاب مؤلفه محمد أمين راضي، ومخرجه كريم العدل، وذلك بسبب تدخل ريهام حجاج في عملهما.