فيديو الإعلان الأول لمسلسل "القاهرة كابول" رمضان 2021

"القاهرة كابول" العمل الدرامي المنتظر عرضه في شهر رمضان القادم على أكثر من شاشة عربية، طرح البرومو الأول له، والذي كشف عن حالة الصراع التي سوف تسيطر على الأبطال المشاركين في العمل.

البرومو الأول لمسلسل "القاهرة كابول"

"القاهرة كابول" طرح الفيديو الدعائي الأول له في الساعات الماضية، والذي أظهر بعض من تفاصيل العمل حيث يبدأ بأحلام لـ 4 أطفال يسعون لتحقيقها، وتبدأ هذه الأحلام في التحول خلال مسيرة حياتهم حيث تتغير العديد من الاختيارات بالنسبة لهم، وسيطر على البرومو الأول لـ"القاهرة كابول" كل من الفنان أحمد رزق والفنان طارق لطفي، حيث تحدث الثنائي عن بعض المواجهات التي سوف يشهدها العمل بين العديد من أبطاله، كما يظهر طارق لطفي وسط جماعته الإرهابية حيث يجسد دور أحد القادة لهذه الجماعات في المسلسل.

قنوات عرض مسلسل "القاهرة كابول" في رمضان 2021

"القاهرة كابول" من الأعمال التي سوف يتم عرضها على العديد من القنوات المصرية والعربية في شهر رمضان، حيث من المقرر أن يعرض على قناة CBC، ومنصة شاهد، ومجموعة قنوات الفا، وقد كشف الفنان أحمد رزق خلال الفترة الماضية عن مشاركته في بطولة العمل الجديد كضيف شرف حيث أوضح أنه يشارك فقط في كل من الحلقة الأولى والثانية من المسلسل، كما أكد أن دوره قد انتهى من تصويره في العام الماضي، حيث أن مسلسل "القاهرة كابول" كان من المقرر أن يعرض في شهر رمضان 2020 لكن أزمة فيروس كورونا تسببت في تأجيله ليتم استكمال تصوير المسلسل خلال الفترة الماضية ويتم الإعلان عن موعد عرضه في شهر رمضان 2021.

تفاصيل مسلسل "القاهرة كابول"

"القاهرة كابول" تم تصوير العديد من مشاهده في أكثر من دولة خارج مصر وذلك بسبب طبيعة أحداثه التي تدور حول قضية الإرهاب في الشرق الأوسط وكيفية مواجهته، حيث يجسد دور الإهاربي الفنان طارق لطفي الذي يتعاون في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية في المنطقة مما يشكل تهديد لامنها، ويسجل مسلسل "القاهرة كابول" عودة الفنان طارق لطفي للدراما بعد ما يقارب 4 سنوات من الابتعاد عنها، حيث كان آخر عمل شارك في بطولته هو مسلسل "بين عالمين" الذي عرض في عام 2017، ويشارك في بطولة مسلسل "القاهرة كابول" جمع كبير من نجوم الدراما منهم الفنان فتحي عبدالوهاب، وخالد الصاوي، ونبيل الحلفاوي، وحنان مطاوع، وشيرين، والفنان خالد كمال، والشاب معتز هشام، والعمل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي.