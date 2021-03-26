فيديو غدير السبتي تعلن إصابة والدتها بالزهايمر وتفاجئ الجمهور بسردها لمواقفهما اليومية معًا

غدير السبتي النجمة الكويتية كشفت مؤخرًا عن إصابة والدتها بمرض الزهايمر، وتحدثت عن معاناة الأسرة في بعض المواقف معها، وذلك من خلال مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

غدير السبتي تكشف إصابة والدتها بالزهايمر

والتقطت غدير السبتي مقطع فيديو تزامنًا مع احتفال أسرتها بيوم الأم 2021، وكشفت خلال الفيديو أن والدتها تعاني مع مرض الزهايمر، ونسيانها الكثير من الأمور، لافتة إلى أن والدتها في هذا اليوم، أصرت أنه يوم عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى أنهم حاولوا إقناعها لمدة أكثر من ساعة ليؤكدوا لها عن أنهم يحتفلون بها بمناسبة يوم الأم وليس عيد الفطر.

معاناة غدير السبتي مع والدتها

وقالت غدير السبتي: "والدتي مريضة الزهايمر.. مسكينة ونحن نحاول منذ ساعة إقناعها بأن اليوم ليس عيد الفطر، ولكنها ترفض أن تقتنع بذلك"، وتفاعل عدد كبير من جمهور النجمة الكويتية مع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، وتمنوا الشفاء لوالدتها وتمتعها بالصحة والعمر الطويل.

وبالرغم من أن غدير السبتي كانت تعلق على معاناتها مع والدتها بشكل طريف، إلا أن الفيديو تسبب في تأثر جمهورها ممن خاضوا تجارب مشابهة مع أحد والديهم، كما انتقد البعض نشر غدير السبتي لهذا الفيديو وطالبوها بأن تحافظ على خصوصية أسرتها.

الجدير بالذكر أن الفنانة غدير السبتي انتهت مؤخرًا من تصوير دورها في مسلسل "درب الهوى"، وهو من إخراج حمد البدري، وقصة الكاتبة فاطمة حسين، والسيناريو والحوار لدخيل النبهان، وتأتي أحداثه في 15 حلقة، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من أبرزهم فهد عبد المحسن، والراحل مشاري البلام، زهرة عرفات، عبد الله الطراروة، روان العلي، وآخرون، ومن المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني.

غدير السبتي ومشاري البلام

وكانت غدير السبتي قد أثارت جدلاً كبيراً خلال الشهر الماضي، قبيل وفاة الراحل مشاري البلام، وذلك بعد الشائعات التي أثيرت حول تسببها في إصابته بفيروس كورونا، وبدأ الجدل حول مصدر إصابة الفنان مشاري البلام بفيروس كورونا، بعد تغريدة للإعلامية مي العيدان حول تعمد إحدى الفنانات في نقل العدوى إليه، بعد ذهابها إلى موقع التصوير رغم إصابتها، ولكنها لم تكشف عن اسم الفنانة التي تتهمها، وطالبت بضرورة إيقاف تصوير المسلسلات بسبب هذا الأمر، وهو ما جعل البعض يتحدث عن الفنانة غدير السبتي باعتبار أنها المقصودة بهذه التغريدة.

وتسببت هذه الشائعات في إثارة غضب الفنانة غدير السبتي، والتي نشرت فيديو على حسابها بانستجرام ردت فيه بقسوة على كل من يتحدثون عنها في هذا الأمر، وهددت كل من يروج الشائعات والاتهامات الباطلة حول إصابة الفنان مشاري البلام بكورونا، وقالت في الفيديو إنها صاحبة ضمير وليست بهذا السوء وعدم الإنسانية لكي تتسبب في إصابة زميلها أو أي شخص بالمرض.