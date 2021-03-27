وفاة هاني إسماعيل مخرج "سوق العصر والسيرة الهلالية والحساب"

هاني اسماعيل المخرج المصري تم الإعلان عن وفاته خلال الساعات الماضية بعد تعرضه لأزمة صحية لم يتم الكشف عن تفاصيلها حتى الآن وقد نعاه العديد من محبيه وزملائه.

وفاة المخرج المصري هاني اسماعيل

توفي المخرج المصري هاني اسماعيل على إثر إصابته بوعكة صحية، ولم تعلن أسرة المخرج المصري عن أي تفاصيل حول اسباب الوفاة حتى الآن، وقد أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن رحيل هاني اسماعيل عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" حيث علقت الصفحة بشكل مختصر في بيانها: "وفاة المخرج الكبير هاني إسماعيل"، كما لم يتم الإعلان عن موعد جنازة وعزاء المخرج الراحل.

النجوم ينعون الراحل هاني اسماعيل

facebook

رحيل المخرج هاني اسماعيل تسبب في صدمة للعديد من محبيه الذين نشر العديد منهم رسائل التعزية لأسرته عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، كما علق المخرج والفنان جلال العشري على رحيل هاني اسماعيل فكتب عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" رسالة نعى فيه الراحل: "البقاء لله ..مع السلامة استاذي الكريم المحترم ...هاني اسماعيل في ذمة الله"، كما نعى الفنان وائل شاهين المخرج الراحل عبر "فيس بوك" فكتب: "وتتوالي الأحزان توفي صديقي وحبيبي المخرج الكبير هاني اسماعيل المخرج المحترم الذي وثق فيا واعطاني اول بطوله في حياتي في مسلسل (عزيز علي القلب) .. المخرج الذي كان يدعم الشباب دائما عليه رحمة الله".

أهم أعمال المخرج هاني اسماعيل

هاني اسماعيل بدأ مسيرته المهنية بتقديم العديد من السهرات التليفزيونية، وبدأ شهرته مع مسلسل (الحساب) الذي عرض في عام 1998، ثم الجزء الثالث من مسلسل "السيرة الهلالية" والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، كما قدم أحد أبرز أعماله وهو مسلسل "سوق العصر" الذي عرض في عام 2001، والذي شارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم هم الفنان محمود ياسين، وأحمد عبدالعزيز، وغادة عبدالرازق، وهادي الجيار، وكمال أبو رية، ونهال عنبر، كما كان من آخر الأعمال التي عرضت له مسلسل "أوراق التوت" والذي عرض في رمضان 2015، وشارك في بطولته صابرين، وكمال أبو رية، ومحمد رياض، وماجد العبيد، وأحمد ماهر، ومادلين طبر.

المخرج هاني اسماعيل ابتعد لما يقارب5 سنوات عن تقديم أي أعمال جديدة حتى بدأ في الاستعداد خلال الفترة الماضية لتصوير مسلسل جديد يحمل عنوان "أهل الشر" مع نخبة من نجوم الدراما المصرية وعلى رأسهم الفنان أحمد عبدالعزيز، و فادية عبدالغني، وأحمد هارون، وحسن فؤاد.