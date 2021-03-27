ريهام حجاج تتجاهل الحديث عن "خروج مسلسلها من السباق" وتغازل زوجها بصورة جديدة

ريهام حجاج عادت من جديد لتوجيه رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن هذه المرة تجاهلت فيها أزمة مسلسلها "وكل ما نفترق" والذي يواجه أزمة قد تتسبب في تأجيل عرضه في رمضان القادم.

ريهام حجاج تغازل زوجها محمد حلاوة برسالة رومانسية

ريهام حجاج نشرت رسالة جديدة عبر حسابها على "انستجرام" لكن هذه المرة لم توجه الفنانة المصرية رسالتها لصناع مسلسلها الجديد "وكل ما نفترق" والذي تردد أنه يواجه أزمة بسبب اعتذار كل من المخرج كريم العدل، والمؤلف محمد أمين راضي عن استكماله بسبب تدخلات ريهام حجاج في تفاصيله، وقد تجاهلت الأخيرة الكشف عن أي تطورات فيما يخص عملها، ونشرت صورة تجمعها بزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة غازلته فيها وعبرت عن حبها الكبير له، فكتبت تعليقا على الصورة قالت فيه: "حبيبي و كل إللي ليا بحبك يا حب العمر كله ربنا يحميك".

ريهام حجاج تتجاهل أزمة مسلسل "وكل ما نفترق"

ريهام حجاج ورسالتها الأخيرة تسببت في جدلا واسعا بسبب تجاهلها لأزمة مسلسل "وكل ما نفترق" ، حيث أن الفنانة المصرية لم تكشف عن أي تفاصيل عن هذه الأزمة حتى الآن بشكل واضح حيث اكتفت بنشر تلميحا عليه في رسالة لها على "خاصية الأستوري" عبر حسابها على "انستجرام" حيث كتبت: "يرى الدميم في الجمال تحديًا له والغبي في الذكاء عدوانًا عليه ويشعر ذي الفاحشة في الأخلاق تعريًا له وأسوأهم الفاشل عندما يرى في نجاح الآخرين ازدراء لشخصه وتهديدًا لمحاولة وجوده"، وقد فسر البعض رسالة ريهام حجاج بكونها تشير إلى ما حدث في كواليس تصوير المسلسل.

مصير عرض مسلسل "وكل ما نفترق" في رمضان

ريهام حجاج واجهت في الأيام الاخيرة العديد من الانتقادات وذلك بعدما تردد أنها السبب في انسحاب كل من المخرج كريم العدل والمؤلف محمد أمين راضي من مسلسل "وكل ما نفترق"، وذلك بسبب تدخلها الدائم في عملهما واعتراضها على كل شيء، وإعادة مونتاج بعض المشاهد من جديد، وهو ما لم يجد ترحيبًا من المؤلف والمخرج فقررا الانسحاب من المسلسل، في وقت لم يعلق محمد أمين راضي وكريم العدل على ما تم تداوله في وقت يعتبر البعض أن المسلسل قد لا يلحق بشهر رمضان القادم.

ويشارك في بطولة المسلسل الجديد مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم الفنان عمرو عبد الجليل، والفنانة رانيا يوسف، وآيتن عامر، وسلوى خطاب، وأحمد فهمي، طارق عبدالعزيز، محمد الشرنوبي، وأحمد صيام، والعمل من تأليف محمد أمين راضي، وأحمد وائل، والعمل من إخراج كريم العدل.