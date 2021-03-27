صور افتتاح الدورة الـ10 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بحضور النجوم

افتتح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية دورته الـ10 التي تقام في الفترة من 26 إلى 31 مارس الجاري في مدينة الأقصر بمصر بحضور جموع كبيرة من نجوم السينما المصرية والأفريقية.

انطلاق مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

أقيم حفل مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الـ10 بمعبد الكرنك بمدينة الأقصر بحضور العديد من النجوم السينما من بينهم الفنانة نادية الجندي والفنان محيي اسماعيل، وقد بدأ الحفل بكلمة من الفنان محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، والذي طلب من الحاضرين الوقوف دقيقة حداد على ضحايا حادث قطار سوهاج في مصر، والذي تسبب كذلك في إلغاء الريد كاربت الخاص للمهرجان، وكذلك بعض الفقرات الفنية التي كان من المقرر أن يتم تنفيذها في حفل الافتتاح الذي قدمت فقراته كل من المذيعة مريم الفرجاني من تونس، وتسنيم رابح من السودان.

تكريم الفنانة نادية الجندي ومحيي اسماعيل في مهرجان الأقصر

الدورة الـ10 من مهرجان الأقصر السينمائي دوت الخليج تحمل اسم الفنانة المصرية الراحلة مديحة يسري، كما أنها مهداة لكل من الفنان الراحل محمود يس ومحمود المليجي، والكاتب نور الدين الصايل، كما سوف يتم تكريم السينما السودانية في حفل الافتتاح، ويكرم كذلك العديد من نجوم افريقيا والعالم العربي من بينهم عز العرب كغاط من المغرب، والشيخ عمر سيسكو من مالى، كما كان من المقرر أن يحضر كل من الفنانة هند صبري التي اعتذرت عن الحضور بسبب إصابتها بفيروس كورونا، كما اعتذر المخرج علي عبدالخالق عن الحضور نظرا لظرف صحي، كما تم تكريم كل من الفنانة الكبيرة نادية الجندي والفنان محيي اسماعيل.

فيلم افتتاح مهرجان الأقصر السينمائي

"هذه ليست جنازة إنها قيامة" هو فيلم افتتاح مهرجان الأقصر السينمائي ومن المقرر أن يعرض يوم السبت 27 مارس في الساعة الثامنة مساءا، مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تضم دورته الحالية 4 مسابقات رسمية منها مسابقة الأفلام القصيرة والتي تضم في عضويتها كل من المخرج سلام زاماليجيري، والمنتج طلال عفيفي، و المونتيرة هبة عثمان، وتضم لجنة تحكيم الدياسبورا كل من النجم جيمي جون لوي، و المخرج مجدي أحمد علي، والمخرج كانلي أفولايان، وتضم لجان تحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة كل من المخرج سعيد حامد، واسماعيل فروخي، وصفي الدين محمود، أما لجنة الأفلام الطويلة فتضم كل من شيخ عمر سيسوكو، وكاملة أبو ذكري، و سليمان سيسيه.