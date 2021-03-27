الكينج متضامنا مع هند صبرى: اعتبرها مصرية قبل أن تكون تونسية

أعرب الكينج محمد منير، عن تضامنه مع النجمة التونسية هند صبرى، بعد الحملة الشرسة التى تعرضت لها عقب الإعلان عن مشاركتها فى موكب نقل المومياوات الملكية، من المتحف المصرى بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية، فى موكب مهيب، يوم 3 أبريل المقبل.

وكتب منير، عبر حسابه على تويتر: "أرفض بكل الأشكال هذه اللهجة التى تعامل بها بعض الجهلاء مع الفنانة التونسية هند صبرى، التى اعتبرها مصرية قبل أن تكون تونسية، كفانا جهل وكراهية وعنصرية، ولنتذكر كيف يعامل التونسيون أشقاءهم فنانى مصر فى تونس الشقيقة".

وتعرضت الفنانة التونسية هند صبرى، إلى حملة شرسة خلال الساعات الماضية، بعد كشفها المشاركة فى الحدث الأضخم عالميا وهو نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية، فى موكب مهيب، يوم 3 أبريل المقبل.

وأكدت هند صبرى، سعادتها البالغة للمشاركة فى الحدث العالمى "نقل المومياوات الملكية" من المتحف المصرى بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية، مستنكرة تلك التعليقات السلبية التى انتقدت الاستعانة بها فى الحدث العالمى، لأنها ليست مصرية أبا عن جد، حيث كتبت فى تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أفقت على سيل من الانتقادات والاعتراضات والتعليقات على مشاركتى فى حدث نقل المومياوات الملكية فوجب التوضيح".

وأضافت: "أنا كتبت فخورة بمشاركتى فى هذا الحدث العظيم.. من اجتهد وقرّر أنى مشاركة لوحدى، هل يجوز أن حدثا بهذه الجلالة التاريخية، يرتقبه العالم بأكمله من فرط أهميته، تشارك فيه فنانة واحدة؟.. ولو فنانة واحدة هل يعقل فعلا أن تكون مش مصرية أبا عن جد".

وتابعت: "هذا الحدث يشارك فيه كبار نجوم مصر، والعديد منهم نشروا مثل الذى نشرته، ومشاركتهم أكبر من مشاركتى بكثير، وهذا أمر طبيعى ومسلّم به ولا نقاش فيه".

وتابعت الفنانة التونسية، "فخورة بأنى أشارك بجزء صغير جدا بجانب كبار نجوم مصر، وعبّرت عن حبى لها بهذه المشاركة، اللى فهم غير ذلك يبقى قاصد يفهم غلط، وقاصد يقلل من قيمة حضارته العظيمة بعنصريته وفكره الضيّق".