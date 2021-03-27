شاهد.. رد فعل أحمد زكي عندما وصفته فتاة بالنجم الأعزب

تحل ذكرى وفاة الفنان الكبير أحمد زكى، اليوم السبت الموافق 27 مارس، والذى يعد من أهم الفنانين الموهوبين في السينما المصرية والعربية، حيث اتسم بقدرته ومهارته الكبيرة في اتقان الشخصيات ببراعة شديدة، وعشقه زملائه بالوسط الفني لما يتسم به من خلق عظيم، كما أحبه الجمهور كثيرا بسبب أدائه التمثيلى الرائعة الذى كان يظهر به في العديد من الأدوار التي ما زالت عالقة في أذهان محبيه في الوطن العربى، ولقبوه بـ "الامبراطور" و "النمر الأسود"، نسبة لأدواره الناجحة في السينما المصرية.

ولم يكن الفنان أحمد زكى موفقا في الزواج، فهو تزوج مرة واحدة من الفنان هالة فؤاد وانفصلا ولكن هذا الزواج أسفر عن ابنهما هيثم الذى رحل منذ عامين، حتى أن إحدى الفتيات وجهت له سؤالا عن عدم زواجه وأن الجمهور وصفه بالنجم الأعزب، ورد عليها خلال لقاء تليفزيونى قائلا: "محدش أبدا هايكون عاوز يكون عازب، والميلاد والموت والزواج قدر وقسمة ونصيب ومحدش أبدا هايحب يكون النجم الأعزب"، وداعبها قائلا: "عندك عروسة".

وأضاف أحمد زكي، احنا كرجال نحب المرأة جدا ونعمل على راحتها، وانا تزوجت قبل كده وابنى هيثم عنده 13 سنة، فأصحبت في ورطة حاليا بسبب سنى مينفعش أخد واحدة أمورة وصغيرة في السن زيك عشان الفرق هايكون كبير جدا، فلازم أخد واحدة تكون قريبة من سنى.

وُلد أحمد زكي في مدينة الزقازيق، وتخرج فى المدرسة الصناعية في الزقازيق عام 1967، ثمّ سافر إلى القاهرة لدراسة السينما، تخرج فى معهد القاهرة للفنون المسرحية عام 1974، بدأ مشوار النجومية عندما قدم دور البطولة في المسرحية الكوميدية "العيال كبرت" عام 1978، ثم انتقل إلى التمثيل التليفزيوني مؤديًا دور عميد الأدب العربى طه حسين في "مسلسل الأيام"، وقدم أكثر من ستين فيلما حقق من خلالهم نجاحا جماهيريا كبيرا.