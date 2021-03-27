أنغام تبكي على المسرح في حفل كامل العدد ..فيديو وصور

أنغام أحيت حفلا جديدا على مسرح المنارة بمصر وسط حضور جماهيري كبير، في وقت لم تتمالك الفنانة المصرية دموعها أثناء غنائها لتبكي أمام الجمهور الذي ساندها بقوة في هذه اللحظة.

أنغام تشعل حفلها على مسرح المنارة

أنغام اشعلت حفلها كامل العدد على مسرح المنارة والذي شهد حضور كبير من جمهور الفنانة المصرية حيث استقبلها بعاصفة من التصفيق لحظة صعودها على خشبة المسرح، وكما وجهت الفنانة أنغام التحية لهم، وبدأت فقرتها الغنائية بمجموعة من أشهر الأغاني والتي من بينها أغنية "عمري معاك" والتي قام الجمهور بغنائها معها، كما قامت بغناء كل من أغنية "حالة خاصة جدا"، و"هو نفس الشوق"، و"هتمناله الخير"، وقدمت أيضا أغنية "ياريتك فاهمني"، و"راحت ليالي".

أنغام تبكي أثناء أغنية "طول مأنت بعيد"

أنغام لم تتمالك دموعها أثناء غنائها أغنية "طول مأنت بعيد" حيث بكت أمام الجمهور الذي سعى لمساندتها وتشجيعها في هذه اللحظة حتى استطاعت أن تتمالك نفسها وتعود من جديد للغناء، أنغام سعت كذلك لتوجيه رسالة لجمهورها الغفير الذي حضر الحفل رغم انخفاض دراجات الحرارة، وكذلك الأوضاع الخاصة التي فرضتها أزمة فيروس كورونا، حيث قدمت الفنانة المصرية الشكر للجمهور على الحضور، وأكدت أن تواجد الجمهور في حفلها يعني لها الكثير فقالت: "متشكرة جدا لتحملكم درجات الحرارة المنخفضة ووجودكم في الحفل، فحضوركم يعني لي الكثير ومتشكرة جدا لكم، واتمنوا أن أكون قد استطعت أن اسعدكم في هذا الحفل".

أنغام تعود لإحياء حفلاتها في مصر

حفل أنغام على مسرح المنارة يعتبر هو أول حفل لها في عام 2021، وتعود من خلاله لمزاولة نشاطها الفني والجماهيري بعد فترة من الغياب في القاهرة بسبب أزمة فيروس كورونا، وبعد أن بدأت أعمالها في هذا العام بحفل في رأس السنة مع الفنان حسين الجسمي في خورفكان بالشارقة بالإمارات العربية المتحدة، وهو الحفل الذي افتتحت به حفلات المسرح أيضاً ويعتبر أول حفلاتها الجماهيرية بعد أزمة كورونا.

أنغام طرحت خلال الأيام الماضية فيديو كليب جديد لأغنيتها القديمة "ودوني عند أمي" على قناتها الرسمية على "يوتيوب" احتفالاً بمناسبة عيد الأم، كما نشرت تعليقا على الفيديو عبر حسابها على "انستجرام" قالت فيه: "ربنا يفرح قلب كل أم بأولادها.. مني ومن عمر وعبد الرحمن.. كل سنة وكل ام طيبة وناجحة.. شوفوا كليب أغنية ودوني عند أمي حصريًا على قناة أنغام الرسمية على اليوتيوب"، وظهر في الفيديو كليب ابنيها عمر وعبد الرحمن.