ننشر تطورات حالة شقيق حسين الجسمي الصحية

نشر محمد صالح الجسمي، عبر خاصية القصص "ستوري"، على حساب والده، شقيق الفنان حسين الجسمي بتطبيق إنستجرام، كلمات كشف بها تطورات حالة والده الصحية؛ بعد الجراحة العاجلة التي خضع لها بسبب نزيف في المخ.

وكتب ابن صالح الجسمي، أن الحالة الصحية لوالده استقرت، وسيتم نقله اليوم من العناية المركزة إلى العناية المتوسطة، بعد جراحة قسطرة المخ العاجلة، التي خضع لها قبل يومين.

وكان شقيق حسين الجسمي، خضع يوم الأربعاء الماضي، لعملية قسطرة بالمخ، بعد تعرضه للنزيف، وحرص ابنه على التواصل مع متابعي والده (الإعلامي صالح الجسمي)، وطمأنتهم على حالته بعد إجراء الجراحة.

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