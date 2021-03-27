ننشر تفاصيل عرض ”حظر تجول” بمهرجان الأقصر اليوم

يعرض مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بقسم البانوراما المصرية اليوم فيلم حظر تجول للمخرج أمير رمسيس، بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل.

كان مهرجان الاقصر للسينما الافريقية قد الغي "ريد كاربت" حفل الافتتاح، وتم تأجيلها ليوم 28 من الشهر الجاري؛ بسبب حادث قطاري سوهاج.

وقال سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الافريقية، انه تقرر الغاء فقرات حفل افتتاح مهرجان الأقصر بعد حادثة قطاري سوهاج التي وقعت اليوم، والاكتفاء بمراسم التكريم وإعلان لجان التحكيم فقط.

وسبق أن أعلن المهرجان، إهداءه الدورة للفنانين الراحلين، محمود المليجي، ومحمود ياسين، والسينمائي والروائي المغربي نور الدين الصايل والممثل السوداني الهادي الصديق.