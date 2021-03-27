اليوم.. عرض ثالث حكايات مسلسل ”ورا كل باب”

تعرض قناة الحياة، اليوم السبت، أولى حلقات حكاية "أيامنا الحلوة" ثالث حكايات مسلسل "ورا كل باب"، في تمام الساعة الثامنة مساء.

الحكاية بطولة هيدى كرم، ياسر فرج، محسن محيى الدين، منى عبد الغنى، كريم الحسينى، عمر عبد العزيز، مفيد عاشور، آية هشام وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج إيمان الحداد.

مسلسل "ورا كل باب" فكرة الكاتب يسري الفخراني، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة، كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين. يذاع المسلسل من السبت للأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة "الحياة". والإعادة الساعة 01:00 بعد منتصف الليل، وكذلك الساعة 12:00 ظهرا.