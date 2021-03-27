بالفيديو.. طرح أول أغنية لـ توأمي ذا فويس كيدز

طرحت شركة (العنود) الأغنية العراقية الأولى للتوأمين خالد وعابد المرعي، والتي تحمل اسم «عاشق متيّم»، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، من كلمات الشاعر محمد الواصف، ألحان أحمد القيسي وتوزيع رائد الهندي.

التوأمان خالد وعابد المرعي، حققا شهرةً عربية لافتة بعد مشاركتهما في برنامج اكتشاف المواهب الشهير «ذا فويس كيدز»، ووصلا إلى مراحل متقدمة.

وبعد إطلاق الأغنية قال خالد: (بعد البرنامج الذي انطلقت منه، أصدرت عملًا أولً دون إنتاج وبمجهودٍ شخصي فقط تحت عنوان (كلمة خيي).

تابع: (والآن أطلقنا عملًا أكبر بعنوان (عاشق متيّم) مع شقيقي عابد أيضًا، من إنتاج شركة العنود بروداكشن بعدها سيكون هناك عمل خاص بي وحدي).

أما عابد فقال: (بعد البرنامج أطلقنا أغنية (كلمة خيي)، أما الآن فنشعر بحماسٍ كبير نحو جديدنا (عاشق متيّم).

وأكمل: (صُوّر العمل الجديد في لبنان، وثمة طاقة إيجابية تحيطنا، وهناك أعمال عديدة سنقدّمها بالمستقبل، منها أغنية منفردة بعنوان (يا شفاف)، أيضًا من إنتاج العنود).