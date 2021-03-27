يسرا تظهر مع أبطال مسلسل حرب أهلية

نشرت الفنانة يسرا، فيديو جديد ، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وكتبت يسرا: "استنوني الليلة في برنامج #itsShowTime وطاقم عمل مسلسل #حرب_أهلية الساعة 9 مساءً على @CBCEgypt #Youssra #يسرا". من ناحية أخرى، تشارك يسرا في السباق الرمضاني ٢٠٢١، ببطولة مسلسل "حرب أهلية". المسلسل يشارك فى بطولته كل من اروى جودة وجميلة عوض وباسل خياط. العمل تدور أحداثه فى اطار اجتماعى حول طبيبة تجميل تقدم شخصيتها يسرا ولديها ابنة تدخلها فى العديد من الصراعات، كما تواجه العديد من الخلافات مع زوجها، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى.

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