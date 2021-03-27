مريم أوزرلي تبهر متابعيها عبر إنستجرام

نشرت الممثلة التركية مريم أوزرلي صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وظهرت مريم في الصورة، بإطلالة جذابة ومكياج هادئ.
أما من الناحية الجمالية فقامت بلف خصلات شعرها إلى الوراء لتضفي لمسة ناعمة على إطلالتها، ولم تتكلف في وضع الماكياج أو ارتداء الإكسسوارات.
مريم أوزرلي، ولدت في ألمانيا عام 1983، إحدى أشهر الفنانات اللاتي حققن نجاحات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بدورها في المسلسل التركي «القرن العظيم»، والمعروف باسم حريم السلطان، وجسدت فيه دور السلطانة هُيام زوجة السلطان سليمان القانوني.
الفنانة التي قدمت خلال مسيرتها الفنية 4 أفلام و3 مسلسلات، حققت بأحدها شهرة كبيرة، ونجاحًا واسعًا وهو مسلسل «حريم السلطان»، حلت ضيفة في برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، والذي كشفت خلاله عن العديد من الجوانب في شخصيتها وحياتها، دون أن تتجمل في الوقت الذي تحاول العديد من الفنانات إظهار صورتهن على أكمل وجه.
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