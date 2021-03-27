“الفراديس الضائعة” أخر اصدارات الكاتب أريك أمانويل سميت

باريس – العمانية:

أصدر الكاتب المسرحي والروائي والكوميدي والمخرج الفرنسي (أريك أمانويل سميت) الجزء الأول من مُجَلًد (عبور الزمن) والذي يحمل عنوان (الفراديس الضائعة). وينطوي المُجَلًدُ على مواجهة تَحَدٍ هائل هو سرد حكاية البشرية في شكل رواية. ويَتَتَبعُ المؤلف القرون المتتالية لملامسة الحقب والإحساس بالاضطرابات، وذلك ضمن مشروع عملاق يُهَدهدُ وجدانه منذ أكثر من ثلاثين سنة. ويجمع المشروع المُكَون من 8 أجزاء بين المعارف العلمية والطبية والدينية والفلسفية وينشئ شخصيات قوية ومُؤثرَة وحية ليَعبُرَ من عالم لآخر ومن ما قبل التاريخ إلى اليوم ومن التطورات إلى الثورات في حين يُنيرُ الماضي الحاضر. ويطلق الجزء الأول (الفراديس الضائعة) – الواقع في 564 صفحة – هذه المغامرة الفريدة التي تتناول البطل (نوام) المولود قبل 8000 سنة في قرية شاطئية في قلب طبيعة سماوية. حيث واجه البطل مآسي مجموعته عندما التقى ذات يوم الفتاة (نورة)، وهي مخلوق غريب الأطوار وجذاب سمحت لـ (نوام) باكتشاف نفسه. ومن المقرر أن تصطحب الأجزاء السبعة المقبلة القارئ إلى مصر ثم إلى اليونان فأوروبا في القرون الوسطى ولغاية الثورات الحديثة من أجل مساءلة تاريخ البشرية منذ البدء. وتمنح هذه اللوحة الجدارية الطموحة أيضا فرصة الولوج إلى عدد كبير من المعلومات المنتقاة بعناية فائقة حول عصر الحجارة والرياح والآلهة والطب الشرقي ونقلها من تلك العصور الغابرة إلى اليوم.

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