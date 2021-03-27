ابن وفاء عامر على خطى محمد رمضان في أول كليب له ويؤكد:"ليس عيبا أن أقلد نمبر وان"

عمر فوزي ابن الفنانة المصرية وفاء عامر طرح أول أغنية له خلال الساعات الماضية والتي تحمل عنوان "اسمي شغلكوا"، وأثارت الأغنية حالة من الجدل بين متابعيه حيث اتهمه البعض بكونه يعيد تكرار تجربة الفنان محمد رمضان مغ الغناء.

عمر فوزي نجل الفنان وفاء عامر متهم بتقليد محمد رمضان

عمر فوزي نشر عبر قناته الرسمية على "يويتوب" فيديو كليب أغنية "أسمي شغلكوا" والتى تعد أول الأغاني التي يقدمها ويدخل من خلالها لعالم الفن، الأغنية الجديدة التي تنتمي لموسيقى الراب روج لها عمر فوزي بشكل واسع في الساعات الأخيرة عبر حسابه على "انستجرام" حيث نشر العديد من الصور من كواليس تصوير الأغنية التي وجه بعض متابعيه بعض الانتقادات لها بسبب طريقة تصويرها، بينما اعتبر البعض أن عمر فوزي يقوم بتقليد الفنان محمد رمضان من ناحية تصوير الأغنية وكلماتها لكنه رد على هذا الانتقاد، وأكد أنه لا يجد مشكلة في تقليد فنان هو رقم واحد من ناحية الأرقام على حسب وصفه فقال: "مش عيب اقلد حد رقم ١ بالارقام و بحب الناس".

آيتن عامر تساند ابن شقيقتها بعد طرحه أغنيته الجديدة

عمر فوزي سانده أكثر من نجم وعلى راسهم الفنانة آيتن عامر التي علقت على الصور التي نشرها ابن شقيقتها عبر حسابه على "انستجرام" فكتبت: "شاغلهم أوي أوي"، كما أشادت المخرجة بتول عرفة بأغنية عمر فوزي وساندته في تجربته الجديدة، وكان الفنان الشاب قد واجه أيضا تعليقات حول مساندة كل من والده ووالدته في إنتاج الفيديو كليب الجديد، لكنه نفى ذلك وأكد أن الفيديو من إنتاجه فكتب: "أغنيتي محدش أداني 2 جنيه علشان اعملها"، وقد حققت الأغنية بعد طرحهها منذ يومين ما يقارب من 9 آلاف مشاهدة عبر القناة الرسمية لعمر فوزي على "يوتيوب".

عمر فوزي يرفض دخول عالم الفن عن طريق والديه

عمر فوزي البالغ من العمر 19 عام ابن الفنانة وفاء عمر والمنتج محمد فوزي ظهر العام الماضي مع والدته في مهرجان الجونة السينمائي، وكشف عن سبب رفضه المشاركة في أعمال فنية مع والدته خلال هذه الفترة على الرغم أنه يرغب في دخول عالم التمثيل، حيث أكد أنه يريد استكمال دراسته في البداية ثم الانضمام لورش تمثيل، وأوضح كذلك عدم رغبته في دخول عالم الفن عن طريق والده أو والدته فقال: "أول مرة أحضر في مهرجان سينمائي مع والدتي وفاء عامر، ولا أشعر بأي ضيق بسبب عمل والدي ووالدتي في المجال الفني، بل بالعكس أنا سعيد بنجاحات كل منهما، ولدي رغبة في دخول الوسط الفني والمشاركة في أعمال فنية لكن ليس خلال هذه الفترة، فأنا لا أرغب في دخول الوسط عن طريق والدي أو والدتي بل أريد أن اجتهد في التدريب وورش التمثيل".