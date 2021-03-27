مها محمد تفقد جنينها وزينة مكي تكشف عن مرضها ونجل فنانة يخضع للجراحة ..أزمات صحية للمشاهير في 24 ساعة

أزمات صحية كشفت عنها ثلاثة فنانات خلال الـ24 ساعة الماضية، فأحزنت الفنانة الكويتية مها محمد جمهورها بإعلان خبر اجهاضها لجنينها بعد شهر ونصف فقط من حملها، وكشفت الفنانة اللبنانية زينة مكي عن تفاصيل أزمة صحيّة صعبة عانت منها قبل سنوات وذلك خلال لقاء لها مع رابعة الزيات، اما الممثلة المصرية ايناس عز الدين فناشدت متابعيها بالدعاء لنجلها الذي دخل المستشفى لإجراء عملية جراحية صعبة في المخ... فتابعوا معنا أزمات المشاهير الصحية خلال الساعات الماضية.

مها محمد تفقد جنينها

الفنانة الكويتية مها محمد أعلنت بحزن كبير عن خبر اجهاض طفلها وذلك عبر تدوينة على ستوري حسابها في انستغرام، وكتبت فيها :"راح اقولكم خبر موزين والحمدلله على كل حال حبيباتي ... البيبي نزل يعني اجهضت من الله والحمدالله على كل حال... بشهر ونصف".

وتعاطف الجمهور بشكل كبير مع مها محمد وتمنوا بأن يعوضها الله خيراً عما فقدته.

مها محمد كانت قد فاجأت الجمهور قبل وقت سابق بإعلان حملها بطريقة مرحة منذ أيام قليلة، ونشرت صورة تعبيرية لصوص يخرج من البيضة، وعلّقت عليها بالقول: "حلّلت وطلعت حامل".

زينة مكي تكشف عن معاناتها الصحية

الفنانة اللبنانية زينة مكي حلت ضيفة على برنامج "شو القصة" مع الإعلامية رابعة الزيات وتحدثت عن معاناتها من ازمة صحية صعبة اصيبت بها في طفولتها واستمرت معها الى فترة مراهقتها.

وقالت زينة مكي بأنها بدأت تشتكي من أزمة صحية صعبة منذ أن كان عمرها ١٢ عاماً حيث اعتقدت عائلتها حينها بأنها مصابة بالسرطان، مضيفة "فكرت إن عندي سرطان، أمي وقتها جنّ جنونها ومن طبيب لآخر قالوا لها يجب أن تخضع لأشعة، وحينها تعرضنا لصدمة وهي أن ظهري شكله على حرف S".

زينة قالت بأنها كانت مستقرة مع عائلتها حينها في الكويت وأخبروها هناك بضرورة الخضوع لعملية في ظهرها "لأن درجات الانحناء كانت كبيرة".

الممثلة اللبنانية استعرضت على الهواء الجهاز الذي كانت ترتديه طيلة فترة علاجها، لمدة ٢٣ ساعة يومياً وتحصل على ساعة واحدة فقط في اليوم راحة من دونه، وتقول عن هذه اللحظات :"كانت لدي ساعة اسميها ساعة الحرية، عندما أرى الجهاز أتأثر لأنني كنت أرتديه وأنا عمري 12 عاماً، واحتفظت به لأنه جزء كبير من حياتي".

يذكر ان زينة كانت قد كشفها قبل فترة قليلة عن صورة إشعاعية لظهرها متحدثة عن تجربتها بفخر بكونها استطاعت تجاوز الصعوبات فيها فقالت: "هذه أنا وهذا ظهري المصنوع من حديد الذي يعكس الشجاعة، أحيي السقوط الذي جعلني أقف ثانية، أحيي الإصابات التي جعلتني ما أنا عليه اليوم، أحيي الندبات التي لن أخفيها أبداً".

وأضافت: "أحيي الليالي والأيام المؤلمة وعدم الاستسلام أبداً، أحيي نفسي المغامرة، وكل ما مررت به في حياتي وكل العقبات التي تجاوزتها، أنا ممتنة جداً".

يذكر ان آخر مشاركات زينة مكي كان في مسلسل "دانتيل" مع النجمين سيرين عبد النور ومحمود نصر.

ايناس عز الدين تناشد الدعاء لنجلها

الممثلة المصرية إيناس عز الدين تعيش لحظات صعبة بسبب أزمة نجلها الصحية حيث ناشدت محبيها الدعاء لابنها الذي يستعد للخضوع لعملية جراحية في المخ من دون ان تكشف عن تفاصيل أكثر

ونشرت إيناس صورة ابنها وكتبت تدوينات تتضمن الأدعية له وبينها :""يارب والنبي بحق الأيام المفترجة رده لا تحرمني رؤيته اللهم اجمعني به عاجلا غير أجلا اللهم هون علي ابني أعز ما أملك ورده ليا سالما. أنت الحياة وأحلي حاجة في حياتي يارب خليك جنبي يا عظيم يا مغيث أغثني".

يشار الى أن آخر أعمال إيناس عز الدين مشاركتها في مسلسل "أفراح إبليس 2" مع جمال سليمان وصابرين وأحمد صفوت وهنادي مهنا، تأليف مجدي صابر وإخراج أحمد خالد أمين.