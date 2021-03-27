زارا البلوشي تواصل هجومها على طليقها الثاني:"خائفة من العيش بمفردي بعد أن تركني"

زارا البلوشي لا تزال تعاني من أزمة طلاقها والتي وقعت منذ أيام، وتسببت في خروج الفنانة العمانية في أكثر من فيديو لتكشف بعض من التفاصيل والتي كان آخرها أزمة المنزل الذي كان معد لهما بعد الزواج.

زارا البلوشي تواجه مشكلة بعد طلاقها الثاني

زارا البلوشي نشرت فيديو جديد عبر حسابها على "سناب شات" تحدثت فيه عن المصاعب التي باتت تواجهها بعد الطلاق وتحديدا إقامتها في منزلها الذي كان من المفترض أن يجمعها مع طليقها، وأوضحت زارا البلوشي أن المنزل مكلف بسبب أنه مؤجر، كما أوضحت أن اختيارها لهذا المنزل يعود لقربه من الفيلا التي كان من المنتظر أن تنتقل إليها بعد عام فقالت زارا البلوشي: "الآن لدى مشكلة كبيرة وتحديدا بعد الطلاق فأشعر أنني اصطدمت في جدار، أعيش في منزل إيجار وهو مكلف جدا وكان من المقرر أن أعيش فيه مع طليقي لمدة عام ثم ننتقل إلى مكان آخر، لكن حدث الطلاق وهذا المنزل الإيجار قمنا باختيار مكانه في منطقة القيروان نتيجة أن الفيلا التي سوف ننتقل إليها وسوف نمتلكها تتواجد في هذه المنطقة، لكن الآن لم يعد هناك فيلا".

زارا البلوشي: "طليقي تركني في منتصف الطريق"

زارا البلوشي أشارت إلى الصعوبات الخاصة بحياتها لكون المنزل يعتبر في منطقة جديدة ولا يوجد فيها كثافة سكانية مما يعرضها للشعور ببعض الخوف في حال عودتها إلى المنزل في وقت متأخر، مما جعلها تفكر خالد في ابن شقيقتها أن يأتي للإقامة معها في المنزل خلال هذه الفترة، فقالت زارا البلوشي: "المنطقة التي اتواجد فيها جديدة واعاني بسبب شعوري بالخوف عند وصولي للمنزل في وقت متأخر، وهذه ليست المشكلة الوحيدة بل دفعت اموال من أجل تغيير بعض الديكورات في هذا المنزل على الرغم من أنني لن أعيش فيه الفترة القادمة، لذلك من الممكن أن اقنع خالد أن يأتي من أجل أن يسكن معي خلال هذه الفترة".

زارا البلوشي تحدثت أيضا على أن طليقها تركها في منتصف الطريق مما تسبب في حدوث تغيرات كبيرة في حياتها فقالت: "للأسف طليقي تركني في نصف الطريق، وكان هناك أشياء كثيرة من المفترض أن نفعلها معا، لأن الكثير منها لا استطيع أن افعله بنفسي".

زارا البلوشي عن طليقها الثاني: "جعل الناس تشمت"

زارا البلوشي كشفت في الأيام الماضية عن انفصالها عن زوجها الثاني وذلك بعد شهر واحد من اعلان الزواج، وأكدت أنها تمر بحالة من الضيق الشديد بسبب هذا الانفصال، واوضحت أن الحزن بات يسيطر عليها بسبب أن البعض قد شمت فيها بسبب ما حدث، وأكدت أن صديقاتها أيضا يرون أن طليقها لديه الحق فقالت : "الحمد لله فهو لم يكن يبحث عن الشهرة أو المال وأنا كذلك، واقول حسبي الله ونعم الوكيل، لأنه جعل الناس تشمت فيا، وصديقاتي مقتنعات أن لديه الحق"، وكانت الفنانة العمانية قد أعلنت خبر زواجها قبل حوالي شهر وشاركت متابعيها بفرحتها وهي تستعد لحفل زفافها حيث قامت بتوثيق اجواء الاحتفال عبر حسابها على "سناب شات" من دون أن تكشف عن هوية العريس.