دينا الشربيني:مسلسل "قصر النيل" قصة حب وانتقام وخائفة من رد فعل الجمهور

دينا الشربيني كشفت في لقاء مع برنامج "mbc تراندينغ" عن بعض من تفاصيل مسلسلها الجديد "قصر النيل" والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم، كما أوضح منتج المسلسل حقيقة مشاركة الفنان أحمد خالد صالح في تصويره رغم إعلان إصابته بفيروس كورونا.

تفاصيل مسلسل "قصر النيل " لدينا الشربيني

دينا الشربيني أوضحت في تصريحاتها لبرنامج "mbc تراندينغ" بعض المعلومات عن مسلسل "قصر النيل" الذي تشارك في بطولته في رمضان القادم، حيث أكدت أن أحداث المسلسل تدور في فترة الستينات، كما أشارت إلى أن أحداثه مزيج من الرومانسية والتشويق، وعبرت دينا الشربيني عن سعادتها بحجم الأعمال المشاركة في دراما رمضان 2021 فقالت: "مسلسل (قصر النيل) عمل مختلف عن كل عام وتدور أحداثه في فترة الستينات وهناك عودة بالأحداث لفترة الخمسينات والاربعينات، وتسيطر على العمل حالة من التشويق، لكن بالتأكيد هناك قصة حب وانتقام أيضا في أحداثه، وسعيدة بتواجد هذا العدد الكبير من النجوم في رمضان وسوف استمتع بمشاهدتهم، ولا اعتقد أن هناك منافسة بين الأعمال بل أتمنى أن تحقق جميع المسلسلات المعروضة في رمضان 2021 النجاح وتعجب الجمهور".

دينا الشربيني تخشى من ردود الفعل حول المسلسل

دينا الشربيني أشارت إلى حالة القلق التي تعيشها بسبب رد فعل الجمهور حول العمل عند بداية عرضه، وتمنت أن يحقق المسلسل ردود فعل إيجابية فقالت: "في معظم الوقت القلق يسيطر على شخصي عند عرض أعمالي، فالنجاح من عند ربنا واتمنى أن يحقق المجهود الذي بذلناه رد فعل إيجابي من قبل الجمهور"، وقد أطلق صناع مسلسل "قصر النيل" خلال الأيام الماضية الصور الدعائية له والتي كان من بينها صورة لدينا الشربيني التي تجسد في المسلسل دور "كاميليا سيف الدين"، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على قناة mbc مصر، وشاهد vip في شهر رمضان.

مصير مشاركة أحمد خالد صالح في مسلسل "قصر النيل"

أحمد خالد صالح أحد الأبطال المشاركين في بطولة مسلسل "قصر النيل" قد أثير جدلا واسعا خلال الفترة الماضية بسبب إصابته بفيروس كورونا في وقت تردد فيه مشاركته في التصوير رغم الكشف عن إصابته مما جعل منتج المسلسل محمد مشيش يظهر في برنامج "et بالعربي" ليرد على ذلك فقال: "أحمد خالد صالح ابلغنى بإصابة زوجته بفيروس كورونا وخضع بعد ذلك لفحوصات التي أثبتت إصابته بالفيروس، ومنذ ذلك الوقت ولم يشارك في تصوير المسلسل، فمن غير المقبول أن يشارك الفنان في التصوير وهو مصاب لقد تعايشنا مع كورونا ولكن ليس إلى هذا الحد، فنحن ملتزمين بكافة الجوانب ولذلك لسلامتنا وسلامة الجميع".

ويشارك في بطولة مسلسل "قصر النيل " كل من ميريت عمر الحريري، وأحمد خالد صالح، ومريم الخشت، وريهام عبدالغفور، وصلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، وأحمد مجدي، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج خالد مرعي.