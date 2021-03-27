خاص: سبب تأخر تصوير مسلسل "حظ الجميلات" للفنان عبدالمحسن النمر

"حظ الجميلات" عمل درامي كويتي بدأ الإعداد له خلال الأسابيع الماضية في مملكة البحرين، ويشارك في بطولته مجموعة من نجوم الدراما الخليجية وعلى رأسهم الفنان عبدالمحسن النمر.

بداية تصوير مسلسل "حظ الجميلات" للفنان عبدالمحسن النمر

أحمد ملا حسين منتج مسلسل "حظ الجميلات" كشف في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن بداية تصوير العمل في البحرين خلال الأيام الماضية، وذلك بعد فترة طويلة من التحضيرات المستمرة من فريق المسلسل الذي أعد ورش عمل ضخمة من أجل تنفيذه في الفترة الأخيرة، حيث أن التحضير استغراق شهورا فقال المنتج أحمد ملا حسين: "مسلسل (حظ الجميلات) بدأنا في تصويره والحمدلله خلال الأيام الماضية، وبدأ المخرج حسين الحليبي في تنفيذ خطته في تصوير المسلسل الذي استعدينا له بشكل منظم، والعمل من إنتاج (ماجيك لنس) ومحمد عاشور"، ويشارك في بطولة مسلسل "حظ الجميلات" كل من الفنان عبدالمحسن النمر، وجمعان الرويعي، ومحمد الدوسري، وسلوى الجراش، وسارة العنزي، وشيماء رحيمي، والعمل من تأليف حسين المهدي، وإخراج حسين الحليبي.

سبب تأخر تصوير مسلسل "حظ الجميلات"

أحمد ملا حسين تحدث عن التأخر في تصوير العمل على الرغم من بداية التحضير له منذ فترة طويلة حيث أكد أن المسلسل اخذ وقت في التحضير له من كافة النواحي والتي من بينها اكتشاف نجوم شباب وضمهم للعديد من الورش لإكسابهم بعض الخبرات، فقال أحمد ملا حسين: "مسلسل (حظ الجميلات) بدأنا التحضير له منذ فترة من خلال عمل تجارب أداء لاختيار ممثلين جدد لبعض الأدوار وبذلك نحقق الدعم الذي تقدمه شركة (ماجيك لنس) للوجوه الشابة والجديدة في أعمالها، بالإضافة إلى تنفيذ ورش عمل فنية تساهم في كسب العديد من المهارات لهم، ومن ناحية أخرى كان فريق الديكور والأزياء والاكسسوار يعمل بجهد لتحضير اللوكيشنات الخاصة بالعمل وفق رؤية المخرج ومتابعة من المشرف الفني وفريق الاخراج".

وأضاف أحمد ملا حسين: "الفريق الفني والإداري متواجد منذ فترة في مملكة البحرين لمتابعة كافة تفاصيل العمل وتذليل العقبات التي قد تواجه التصوير، باختصار فريق عمل مسلسل (حظ الجميلات) عبارة عن خلية عمل متكاملة يعمل كل فريق حسب تخصصه تحت إشراف ومتابعة مباشرة وغير مباشرة من الشركة والمخرج والمشرف الفني ومدير إدارة الإنتاج حتى يظهر العمل بأفضل صورة بإذن الله تعالى".

عرض مسلسل "الروح والرية" على أكثر من قناة في رمضان

أما عن مسلسل "الروح والرية" فقد أكد المنتج أحمد ملا حسين أنه سوف يتم عرضه على أكثر من قناة ومنصة عربية خلال شهر رمضان القادم، وأن صناع العمل سوف يعلنون على كافة هذه القنوات بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الرسمية الخاصة بالاتفاق معها فقال: "إن شاء الله مسلسل (الروح والرية) سوف يعرض على أكثر من قناة لكن من الصعب الكشف عنها الآن إلى حين الانتهاء من بعض الإجراءات الرسمية وبعد ذلك سوف يتم الكشف على كافة القنوات والمنصات بشكل رسمي".

ويشارك في بطولة مسلسل "الروح والرية" كل من الفنانة هبة الدري، شيماء علي، يعقوب عبدالله، ريم ارحمة، وفاطمة الحوسني، وعبدالله التركماني، والعمل من تأليف أنفال الدويسان، وإخراج منير الزغبي