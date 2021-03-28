فيديو موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل "المنصة"..حشد من النجوم ومفاجآت صادمة بالأحداث

طرح الفيديو الدعائي الأول للموسم الثاني من مسلسل الإماراتي "المنصة" والذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الدراما والسينما في العالم العربي، كما تم الكشف عن الموعد المقرر لعرض العمل.

طرح البرومو الأول للموسم الثاني من مسلسل "المنصة"

مكسيم خليل أحد أبطال مسلسل "المنصة" نشر الفيديو الدعائي الأول للموسم الثاني من العمل عبر حسابه على "تويتر"، وكشف الفيديو عن العديد من المفاجآت خصوصا مع رحلة كرم "مكسيم خليل" في البحث عن شقيقه، في وقت لا يهتم بالتحذيرات التي يسعى البعض لتوجيهها لها خصوصا أنه يقرر أن يبدأ رحلة إلى المجهول، في وقت يقدم فيه إيفان "معتصم النهار" كافة التسهيلات من أجل تنفيذ المهمة، ويترصد أعداء كرم وينتظرون وقوعه بسبب كافة المعلومات التي بات يمتلكها حيث باتت المنصة خطر يهدد كافة اهدافهم التي يرغبون في تحقيقها.

نجوم العالم العربي في الموسم الثاني من "المنصة"

مكسيم خليل كشف كذلك عن موعد عرض مسلسل "المنصة 2" والذي سوف يبدأ يوم الخميس 1 أبريل على كل من شبكة نتفليكس وتليفزيون أبو ظبي فكتب مكسيم خليل: "استنونا الخميس مسلسل المنصة الذي تصدر قائمة مشاهدات نتفليكس اخيرا في الجزء الثاني هذا الخميس ١ أبريل عبر نتفليكس وتلفزيون أبوظبي"، وقد كشف الفيديو الدعائي الأول لموسم الثاني من مسلسل "المنصة" عن مشاركة مجموعة كبيرة من نجوم العالم العربي من بينهم الفنان سيد رجب، وباسم ياخور، كما أنه من المقرر أن تظهر فيه كذلك الفنانة السورية الكبيرة منى واصف التي تردد أنها قامت بتصوير دوره في سوريا بسبب أزمة فيروس كورونا، كما أن المخرج المصري ياسر سامي هو مخرج الموسم الثاني من العمل.

تفاصيل المسلسل الإماراتي "المنصة"

"المنصة" من الأعمال التي حققت نجاحا كبيرا بعد عرض الموسم الأول منه في سبتمبر الماضي، وهو عمل يدور حول حرب المعلومات وتأثيرها على حياة البشر، وتحديدا الذين يعيشون في منطقة الشرق الأوسط، ويقدم العمل افكاره في إطار من التشويق والألغاز، وقد بلغت عدد حلقات الموسم الأول 12 حلقة، وشارك في بطولة الموسم الأول من العمل كل من معتصم النهار وعبد المحسن النمر وسامر إسماعيل وسلوم حداد وأحمد الجسمي وسمر سامي وخالد القيش ولين غرة وجيني أسبر ويوسف الكعبي وأدهم مرشد بالإضافة إلى المذيعة الإماراتية مهيرة عبد العزيز، العمل من تأليف الكاتب هوزان عكو، و إخراج الألماني رودريغو كيشنر ومجدي السميري، وإشراف عام وفني للمخرج والمنتج الإماراتي منصور اليبهوني الظاهري.