محمود حميدة يكشف حقيقة اتفاقه مع رامز جلال للظهور في برنامج مقالبه.. بالفيديو

محمود حميدة تحدث عن مشاركته في برنامج "رامز جلال" وحقيقة عدم معرفته بتفاصيل المقلب، وذلك هامش حضوره للدورة الـ10 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والذي يقام بمدينة الأقصر في مصر من الفترة 26 إلى 31 مارس.

حقيقة معرفة محمود حميدة بتفاصيل مقلب رامز جلال

محمود حميدة أكد في تصريحاته لوسائل الإعلام المختلفة عن حقيقة معرفته بتفاصيل مشاركته في برنامج "رامز تحت الأرض" الذي عرض في عام 2017، حيث أوضح أنه لم يكن يعرف أي تفاصيل عن البرنامج لكنه كان هناك اتفاق ضمني بينه وبين الفنان رامز جلال عن المشاركة في المقلب لكن بشرط عدم معرفته بتفاصيله.

فقال محمود حميدة: "هناك اتفاقات بالطبع، حيث أنه من الصعب أن تأتي بنجم كبير وتفعل فيه هذا المقلب وسوف يتركك، رامز جلال يعرف تماما مصيره إذا فعل هذا المقلب معى بدون علمي به، وعندما التقينا في إحدى المناسبات أخبرني بأنه يريد استضافتي في برنامجه، وقلت له أنه يجب أن يدعوني بدون أي أن أعرف أي تفاصيل عن المقلب، فاعتبر رامز حديثي ضوء أخضر له، وتم دعوتي للبرنامج بدون معرفتي بانه برنامج رامز جلال ولم أكن اعرف تفاصيل المقلب، وسبب عدم المبالغة في رد فعلي هو أنني اخبرته في الماضي على شرطي وهو فعل ذلك".

محمود حميدة: "أرفض أدوار بسب ضعف المقابل المادي"

محمود حميدة تحدث عن فيلمه الجديد "ريتسا" والذي بدأ تصويره خلال الفترة الماضية، وأكد الفنان المصري على سعادته بالمشاركة فيه خصوصا أن ابطاله من النجوم الشباب وهم أحمد الفيشاوي وعائشة بن أحمد، كما أوضح أنه من محبي هذا النوع من الأعمال التي يشارك بها أكثر من جيل، في وقت أشار فيه إلى أنه لا يهتم كثيرا بترتيب الأسماء الخاصة بتتر الأعمال التي يشارك في بطولتها حيث أوضح: "لا اهتم بفكرة ترتيب الأسماء وتحديدا في الأفلام السينمائية حيث أن السينما دوت الخليج للشباب، أما بالنسبة للدراما فهي صناعة مختلفة بالنسبة لهذه النقطة، أما بالنسبة لفيلم (ريتسا) فسعيد بالتعاون مع أبطاله من الشباب وانا أتعلم منهم خصوصا أن الفيلم مميز في كافة تفاصيله"، كما أشار محمود حميد أنه قد يرفض المشاركة في عمل مهم بسبب ضعف المقابل المادي.

بداية فعاليات الدورة الـ10 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

محمود حميدة يشارك في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الـ10 حيث أنه الرئيس الشرفي للمهرجان، الذي أفتتح أمس الجمعة بحضور مجموعة كبيرة من النجوم الذين تم تكريم بعضهم مثل الفنانة نادية الجندي، ومحيي اسماعيل، وسوف تبدأ فعاليات المهرجان الليلة بعرض فيلم الافتتاح والذي يحمل عنوان "هذه ليست جنازة إنها قيامة".

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تضم دورته الحالية 4 مسابقات رسمية منها مسابقة الأفلام القصيرة والتي تضم في عضويتها كل من المخرج سلام زاماليجيري، والمنتج طلال عفيفي، و المونتيرة هبة عثمان، وتضم لجنة تحكيم الدياسبورا كل من النجم جيمي جون لوي، و المخرج مجدي أحمد علي، والمخرج كانلي أفولايان، وتضم لجان تحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة كل من المخرج سعيد حامد، واسماعيل فروخي، وصفي الدين محمود، أما لجنة الأفلام الطويلة فتضم كل من شيخ عمر سيسوكو، وكاملة أبو ذكري، و سليمان سيسيه.