فيديو البرومو الأول لمسلسل محمد رمضان الجديد "موسى"

محمد رمضان بدأ العد التنازلي لعرض مسلسله الجديد "موسى"، وطرح اليوم البرومو الأول للمسلسل على قناة mbc، والذي شوق الجمهور إلى المسلسل.

أكشن ومطاردات في البرومو الأول لمسلسل "موسى"

وعرضت قناة mbc البرومو الأول لمسلسل محمد رمضان الجديد "موسى"، والذي شوق الجمهور إلى العمل بعد الكشف عن ملامح قصة المسلسل، وعن مشاهد الأكشن والمطاردات في المسلسل الجديد، وفاجأ محمد رمضان الجمهور أيضاً بالاستعانة بكوبليه من أغنيته "نمبر وان"، في برومو المسلسل والتي يقول بها:"انا في الساحة واقف لوحدي"، وهو ما زاد من تفاعل الجمهور مع برومو المسلسل الأول.

محمد رمضان يشوق الجمهور لمسلسل "موسى"

وظهر عدد من أبطال مسلسل "موسى" في البرومو الأول، وعلى رأسهم سمية الخشاب والتي تجسد دور حبيبة محمد رمضان في الأحداث، بالإضافة إلى الفنان منذر رياحنة ورياض الخولي وأحمد خليل وسيد رجب وهبة مجدي وعارفة عبد الرسول وعبير صبري وغيرهم، وكشف البرومو أيضاً عن ملامح قصة المسلسل التي تدور حول "موسى" والذي يقع في عدة صراعات من رجال العصابات في الصعيد، بالإضافة إلى محاربته للاحتلال الانجليزي في تلك المرحلة، وتنفيذه لعدة عمليات عسكرية ضدهم.

محمد رمضان يروج لمسلسل "موسى"

وروج محمد رمضان في الفترة الماضية لمسلسل "موسى" ونشر عدة صور من كواليس المسلسل، وأثار الجدل بسبب دعايته المكثفة للمسلسل من خلال صور الكواليس والتي جعلت البعض يتهمه بحرق أحداث المسلسل، ونشرت أيضاً سمية الخشاب عبر حسابها على "انستجرام" أكثر من صورة تجمعها مع الفنان محمد رمضان من كواليس تصوير مسلسل "موسى".

و الصور التي نشرتها سمية الخشاب تظهرها في أحد المشاهد التي يتعرض فيها الفنان محمد رمضان "موسى" لأزمة صحية تتسبب بدخوله إلى المستشفى في وقت تقوم بزيارته "حلاوتهم" وهي الشخصية التي تقدمها الفنانة سمية الخشاب في العمل، وتعود سمية الخشاب للدراما في المسلسل بعد غياب 4 سنوات منذ آخر مسلسلاتها "الحلال"، وينافس محمد رمضان بالمسلسل بعد تواجده الموسم الماضي في مسلسل "البرنس".