بلقيس تكشف مفاجآت جديدة في ألبومها "حالة جديدة".. تغني بالعراقية والمصرية

بلقيس فتحي واصلت تشويق الجمهور لأغاني ومفاجآت ألبومها الجديد "حالة جديدة"، وكشفت في تصريحات لها اليوم عن مفاجآتها الجديدة في ألبومها "حالة جديدة".

بلقيس تعلق على ضجة غنائها باللهجة اللبنانية في ألبومها الجديد

وتحدثت الفنانة بلقيس على ضجة غنائها باللهجة اللبنانية في أغنيتها الأخيرة "خاف علي"، وقالت في تصريجات لها مع برنامج "إي تي بالعربي" إنها سعيدة بالأغنية وتعتبرها بطاقة تعارف بينها وبين الجمهور اللبناني، وأثبتت جدارتها في الغناء باللهجة اللبنانية بها، وأشارت إلى ان الأغنية تحتلف عن الأغنيتين السابقتين باللهجة اللبنانية لأن بها تركيز أكبر، وأضافت إنها تحب الفن اللبناني عموماً وتستهويها الموسيقى اللبنانية، وكشفت أن تصوير الأغنية بطريقة مؤثرة وبقضية اجتماعية ساهم في نجاحها.

بلقيس تكشف مفاجآت جديدة في ألبوم "حالة جديدة"

وقالت بلقيس في تصريحاتها إنها ستطلق في كل فترة أغنية جديدة من الألبوم وتعمل حالياً على تجهيز أغنية باللهجة المصرية وترد أن تحدث ضجة كبيرة بها وليس مجرد تجربة باللهجة المصرية، بالإضافة إلى تجهيزها لأغنية باللهجة العراقية في الفترة المقبلة، وتخطط لطرح أغاني بعدة لهجات عربية ليشمل الألبوم جميع اللهجات، ويعتبر ذلك من أبرز مفاجآت الألبوم.

بلقيس فتحي تتصدر التريند بتصريحاتها الأخيرة

وكانت بلقيس قد تصدرت التريند في الفترة الأخيرة بسبب تصريحاتها في برنامج "ع غير كوكب"، خاصة بعد حديثها عن علاقاتها ورأيها بزملائها النجوم في الوسط الفني، ومن أبرز تصريحات بلقيس في البرنامج، إشادتها بالفنانة إليسا والتي وصفتها بأذكى وأنجح فنانة عربية، وقالت إنها ليست صديقتها ولم تلتق بها من قبل، وكشفت عن لقائها بالفنانة نانسي عجرم في دبي الاسبوع الماضي وأشادت بشخصيتها، وكذلك عبرت عن اعجابها بالفنانة نادين نجيم وتضامنها معها في حملاتها التي تدشنها، وكذلك أشادت بتطور الفنانة أحلام مؤخراً، وتحدثت عن صداقتها بالفنان حسين الجسمي ودعمه لها ونصائحه لها خاصة عندما تتعرض لهجوم.

وطرحت بلقيس مؤخراً فيديو كليب الأغنية الرئيسية للألبوم "حالة جديدة" في بداية العام، أحدثت ضجة كبيرة بالكليب قبل أن تطرح أغنيتها الدرامية "خاف علي" باللهجة اللبنانية، وتواصل بلقيس طرح أغاني ألبومها بشكل منفرد طوال عام 2021.