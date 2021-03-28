أحمد السعدني يتذكر طليقته الراحلة برسالة مبكية وصورة نادرة:"سأحبك كل يوم"

أحمد السعدني تذكر طليقته الراحلة اليوم برسالة مؤثرة على مواقع التواصل، ونشر صورة نادرة لهما، وذلك بعد ما يقارب عام ونصف من وفاتها.

أحمد السعدني يوجه رسالة مبكية لطليقته الراحلة

ونشر الفنان أحمد صلاح السعدني صورة نادرة له مع والدة أبنائه وطليقته الراحلة أمل سليمان، وتذكرها بكلمات مبكية على حساباته بمواقع التواصل، وعلق السعدني على الصورة والتي كانت في بداية زواجهما وقال:" سأحبك كل يوم كفريضة عشق لا يقبل التأجيل"، ولاقت رسالة أحمد السعدني تعاطف كبير من الجمهور وزملائه الفنانين، والذين وجهوا رسائل المواساة إليه بعد تذكره لطليقته وتعبيره عن حزنه لرحيلها.

أحمد السعدني يتذكر والدة أبنائه الراحلة بصورة نادرة

ويلقى أحمد السعدني موجة تعاطف كبيرة بسبب وفاة والدة أبنائه وطليقته أمل سليمان في عام 2019، خاصة بعد كشفه عن قصة مؤثرة في علاقتهما، وحديثه عن نيته للعودة إليها قبل وفاتها، وأثار ضجة كبيرة وقتها بسبب رسائله المؤثرة إليها والتي قال بها:" ماتت ومشيت وقررت تسبني للابد كنت فاكرها حتستناني ومتاكد من ده، مستحيل تحب حد غيري، مجاش في بالي انها ممكن تموت دلوقتي صغيرة واكتر واحدة في حياتي شفتها بتحب الحياة وعندها طاقة ايجابيه.. ماتت وسابتلي الولدين والندم.. ربنا يرحمك ويرحمني و يرحم ولادنا يا حبيبة عمري الوحيدة".

أحمد السعدني يثير الجدل بسبب مسلسل زينة

وعلى الجانب الفني، أثار أحمد السعدني التساؤلات بسبب موقفه من المشاركة في موسم رمضان المقبل، وذلك بعد نشره تعليق غامض منذ أيام لمح به إلى غيابه عن موسم رمضان وقال:" المؤشرات ترجح انسحابي من السباق الرمضاني وعوضنا عليك يا رب التفاصيل لاحقاً"، وذلك بعد فترة من إعلانه إصابته بفيروس كورونا.

ولم يحسم أحمد السعدني حقيقة انسحابه من مسلسل "كله بالحب" للفنانة زينة، بعد تصريحه الأخير، خاصة إن زينة روجت للمسلسل مؤخراً وطرحت بوسترات العمل والتي كان من بينها بوستر لأحمد السعدني بالإضافة إلى برومو العمل، والذي يشارك به مجموعة من النجوم مثل صابرين وسامر المصري وريم البارودي وغيرهم.