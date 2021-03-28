مروان خوري يودع العزوبية ويستعد لحفل زفافه.. بالفيديو

مروان خوري كشف مفاجأة كبيرة لجمهوره اليوم بالإعلان عن استعداده لزواجه ولإقامة حفل زفاف هذا العام، واحتفل جمهوره بهذه المفاجئة واستعداده لتوديع العزوبية.

مروان خوري يودع العزوبية في 2021

وكشف الفنان مروان خوري خلال لقاء له مع برنامج "إي تي بالعربي" عن ارتباطه واستعداده للزواج في الأيام المقبلة، وقال في تصريحاته إن العام الجاري سيشهد حفل زفافه أو زواجه في حفل عائلي فقط، وأضاف إنه قرر توديع العزوبية من أجل الاستقرار والأمان، وهو ما يبحث عنه كل إنسان، وأشار إلى أن ذلك هو الدافع الأول له من الزواج بعد هذا العمر من العزوبية بالإضافة إلى فكرة تأسيس أسرة وانجاب أبناء.

مروان خوري يتحدث عن عروسه

وقال مروان خوري في تصريحاته إنه يعيش قصة حب هذه الأيام، وأشار إلى أن انتقال علاقة الحب إلى زواج تحتاج إلى خطوة إضافية، وهو اقترب من تحقيقها بعد فترة من إعلانه ارتباطه، وتحدث مروان خوري عن عروسه في تصريحاته وقال إنها من خارج الوسط الفني، ولكنها تعمل في مجال آخر وقريبة منه، وكشف إن الانسجام العاطفي حدث بينهما بسبب التفاهم وحبها لشخصيته وموسيقاه، ولا يشترط أن تعتبره نجم ولكن يرى من المهم ان تكون زوجته محبة لعمله وموسيقاه.

مروان خوري يستعد للزواج هذا العام

وتحدث مروان خوري عن مواصفات عروسه وقال في تصريحاته إنه كان يبحث عن زوجة تتفهم عمله وأجوائه الصعبة بالإضافة إلى حبها لموسيقاه وتعطيه الثقة في ذلك، بالإضافة إلى امتلاكها لشخصية وعمل أيضاً لأنه يرى أن ذلك من حقها، رغم إنه يميل إلى الطابع الشرقي في علاقته العاطفية، وأضاف إنه ليس رومانسياً طوال الوقت مثل أغانيه ولكن هناك جوانب وأشياء مختلفة أخرى في شخصيته.

ويذكر أن الفنان مروان خوري- 53 عام- يعتبر من أبرز النجوم غير المتزوجين، وأثار التساؤلات كثيراً بسبب عزوفه عن الزواج، قبل أن يعلن مؤخراً ارتباطه واستعداده للزواج هذا العام، ولكنه لم يكشف عن هوية عروسه للجمهور، وكانت آخر أعمال الفنان مروان خوري الغنائية الشهر الماضي بفيديو كليب أغنية "مهلا على قلبي".