إقامة سوق مهرجان كان السينمائي في مايو المقبل

يقام سوق مهرجان كان السينمائي، الذراع التسويقية والإنتاجية للأفلام بالمهرجان الفرنسي العريق، افتراضيًا هذا العام قبل إقامة فعاليات المهرجان، وذلك لمدة 4 أيام في شهر مايو المقبل.
ومن المقرر أن تقام عروض "ما قبل كان" الافتراضية من 25 حتى 28 مايو، وستُضاف على منصة الإلكترونية الخاصة بالسوق. وفق موقع "فارايتي".
واختير المخرج الأمريكي الشهير سبايك لي، رئيسا للجنة تحكيم المهرجان والذي تقام فعاليات نسخته الـ74، خلال الفترة من (6 - 17) يوليو المقبل بمدينة كان الفرنسية، ويصبح لي أول مخرج أسود ينال هذا الشرف.
ويأتي "لي" رئيسا للجنة تحكيم كان، خلفا للمخرج المكسيكي أليخاندرو ج. إيناريتو، الذي ترأس النسخة الـ72، ومنح جائزة المهرجان للفيلم الكوري الجنوبي "Parasite" للمخرج بونج جون هو.
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